أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد الغندور يدعم فريق كرة اليد بالزمالك في مباراته أمام برشلونة

علا محمد

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لفريق الزمالك لكرة اليد بشأن مباراته أمام برشلونة اليوم في كأس العالم لكرة اليد.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك الساعة السادسة إلا الربع أمام برشلونة في كأس العالم لكرة اليد.. كل التوفيق للزمالك رغم صعوبة اللقاء أمام واحد من أعظم فرق العالم".

تقام اليوم الأحد، منافسات اليوم الثالث ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد اليوم الأحد ختام الدور الأول حيث يلتقي الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني في الساعة 3:30 مساءً.

