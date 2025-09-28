خالد الغندور يدعم فريق كرة اليد بالزمالك في مباراته أمام برشلونة

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لفريق الزمالك لكرة اليد بشأن مباراته أمام برشلونة اليوم في كأس العالم لكرة اليد.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك الساعة السادسة إلا الربع أمام برشلونة في كأس العالم لكرة اليد.. كل التوفيق للزمالك رغم صعوبة اللقاء أمام واحد من أعظم فرق العالم".

تقام اليوم الأحد، منافسات اليوم الثالث ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد اليوم الأحد ختام الدور الأول حيث يلتقي الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني في الساعة 3:30 مساءً.