قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لندن أولى الوجهات.. طيران الرياض يستعد للانطلاق خلال الشتاء

طيران الرياض السعودي
طيران الرياض السعودي
نورهان خفاجي

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن إطلاق أولى رحلاته اليومية إلى مطار لندن هيثرو في 26 أكتوبر الجاري، لتكون هي بمثابة انطلاقه لرحلاته الجوية.

بحسب طيران الامارات، فإن تشغيل رحلة لندن، يعد بمثابة تمهيد الطريق أمام ناقل عالمي المستوى ابتداءً من 26 أكتوبر الجاري، حيث يبدأ طيران الرياض تشغيل رحلاته اليومية من الرياض إلى مطار لندن هيثرو بطائرة بوينج من طراز 787-9 وهي الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم "جميلة"، يأتي ذلك ضمن برنامج تشغيلي يهدف إلى ضمان جاهزية متكاملة قبيل استلام أولى طائراته من شركة بوينج، فضلاً عن استثمار الحصة التشغيلية الممنوحة حديثًا لطيران الرياض في مطار هيثرو. 

من المقرر أن تُغادر الرحلة الأولى رقم (RX401) من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 03:15 صباحًا، لتصل إلى مطار لندن هيثرو عند الساعة 07:30 صباحًا، فيما تنطلق رحلة العودة رقم (RX402) من لندن عند الساعة 09:30 صباحًا لتصل إلى الرياض عند الساعة 19:15 مساءً، وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي.

وتمثل هذه المرحلة خطوة محورية في مسيرة طيران الرياض، إذ ستتبعها رحلات إضافية إلى دبي خلال الفترة المقبلة. ومن خلال برنامج تقييم شامل للرحلات الافتتاحية على متن الطائرة الاحتياطية الفنّية " جميلة "، تبني الشركة جاهزية تشغيلية متكاملة وتجربة سفر عالمية استعدادًا لإطلاق وجهات جديدة لموسم شتاء 2025 وصيف 2026 خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، صرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "هذا ليس مجرد إطلاق خط طيران، بل إنّه تجسيد لرؤية تهدف إلى ربط المملكة بالعالم كركيزة لرؤية السعودية 2030. والتزامنا ببدء العمليات في 2025 يتحقق اليوم، حيث يتيح لنا هذا البرنامج الدقيق للرحلات ضبط التفاصيل لضمان تجربة عالمية سلسة وموثوقة. 

تابع: "هذا النهج المدروس هو طريقنا نحو الكمال، إذ أصبحنا على بُعد خطوات من التشغيل الكامل، وسوف نعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء تسيير الرحلات إلى وجهات جديدة مع بدء استلام طائراتنا الجديدة".


 

طيران الرياض السعودية مطار هيثرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار البنزين

محافظ الدقهلية يعتمد تحريك تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب

موقف سيارات

غرامات رادعة.. الجيزة تخصص أرقاما للشكاوى من زيادة تعريفة ركوب السيارات

محافظ بني سويف

ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بعد اعتمادها من محافظ بني سويف

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد