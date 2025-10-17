لندن أولى الوجهات.. طيران الرياض يستعد للانطلاق خلال الشتاء

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن إطلاق أولى رحلاته اليومية إلى مطار لندن هيثرو في 26 أكتوبر الجاري، لتكون هي بمثابة انطلاقه لرحلاته الجوية.

بحسب طيران الامارات، فإن تشغيل رحلة لندن، يعد بمثابة تمهيد الطريق أمام ناقل عالمي المستوى ابتداءً من 26 أكتوبر الجاري، حيث يبدأ طيران الرياض تشغيل رحلاته اليومية من الرياض إلى مطار لندن هيثرو بطائرة بوينج من طراز 787-9 وهي الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم "جميلة"، يأتي ذلك ضمن برنامج تشغيلي يهدف إلى ضمان جاهزية متكاملة قبيل استلام أولى طائراته من شركة بوينج، فضلاً عن استثمار الحصة التشغيلية الممنوحة حديثًا لطيران الرياض في مطار هيثرو.

من المقرر أن تُغادر الرحلة الأولى رقم (RX401) من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 03:15 صباحًا، لتصل إلى مطار لندن هيثرو عند الساعة 07:30 صباحًا، فيما تنطلق رحلة العودة رقم (RX402) من لندن عند الساعة 09:30 صباحًا لتصل إلى الرياض عند الساعة 19:15 مساءً، وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي.

وتمثل هذه المرحلة خطوة محورية في مسيرة طيران الرياض، إذ ستتبعها رحلات إضافية إلى دبي خلال الفترة المقبلة. ومن خلال برنامج تقييم شامل للرحلات الافتتاحية على متن الطائرة الاحتياطية الفنّية " جميلة "، تبني الشركة جاهزية تشغيلية متكاملة وتجربة سفر عالمية استعدادًا لإطلاق وجهات جديدة لموسم شتاء 2025 وصيف 2026 خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، صرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "هذا ليس مجرد إطلاق خط طيران، بل إنّه تجسيد لرؤية تهدف إلى ربط المملكة بالعالم كركيزة لرؤية السعودية 2030. والتزامنا ببدء العمليات في 2025 يتحقق اليوم، حيث يتيح لنا هذا البرنامج الدقيق للرحلات ضبط التفاصيل لضمان تجربة عالمية سلسة وموثوقة.

تابع: "هذا النهج المدروس هو طريقنا نحو الكمال، إذ أصبحنا على بُعد خطوات من التشغيل الكامل، وسوف نعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء تسيير الرحلات إلى وجهات جديدة مع بدء استلام طائراتنا الجديدة".



