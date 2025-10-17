الدفاع الروسية تعلن إسقاط 61 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 61 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسيا عدة خلال الليل منها مسيرتان فوق مقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا شنت الليلة هجوما ضد أوكرانيا بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.

وفي تصريحات صحفية له، قال زيلنسكي: “الهجمات الروسية استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في فينييتسيا وسومي وبولتافا”.

وأضاف زيلنسكي أن بوتين لا يفهم إلا لغة الضغط بالعقوبات والقوة العسكرية بعيدة المدى.

كانت الدفاعات الروسية نجحت في تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق بالبلاد، وذلك بحسب ما صرحت به وكالة “تاس” الروسية.

في سياق آخر، ذكرت مجلة "ميلتاري ووتش" (Military Watch Magazine) الأمريكية أن الجيش الروسي يستعد للحصول على نسخة مطوّرة جديدة من دبابة القتال T-90M بحلول عام 2026، في إطار خطة تحديث شاملة للمعدات العسكرية الروسية تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتحسين قدرات المناورة في ساحات المعارك الحديثة.

وأوضحت المجلة أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل حالياً على تطوير نموذج محسّن من الدبابة يتضمن تعديلات جوهرية في التصميم وحجرة القتال ونظام القيادة، إلى جانب تحسينات كبيرة في منظومة الرؤية والتحكم.

ومن المتوقع أن تخرج أول دفعة مكونة من عشر دبابات من خطوط الإنتاج في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2026.