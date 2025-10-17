قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يلتقي بمسئولين من شركة أمريكية تصنع صواريخ باتريوت وتوماهوك

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
محمود نوفل

التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمسئولين من شركة أمريكية تصنع صواريخ باتريوت وتوماهوك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت  وكالة الأنباء الفرنسية قالت نقلا عن مسؤول أوكراني، إن الرئيس فلوديمير زيلينسكي زار العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" .

وفي وقت سابق ، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيرسل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا إذا لم يتم إنهاء الحرب.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن الرئيس الروسي سيوافق على تسوية النزاع الدائر في أوكرانيا، ملوحًا في الوقت ذاته بإجراءات أكثر حدة في حال استمرار الحرب.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين، الإثنين، "أعتقد أن الرئيس بوتين سيكون رائعًا إذا تمكن من حل هذه الأزمة. وأظن أنه سيفعل، لكننا سنتخذ خطوات إذا لم يفعل، وستكون النتائج سيئة للغاية بالنسبة له".

وكان ترامب صرح في وقت سابق بأنه "اتخذ قرارًا نوعًا ما" بشأن السماح لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لكنه أشار إلى أنه يود أولاً الاطلاع على خطط كييف بشأن استخدام هذه الأسلحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن توريد هذه الصواريخ الهجومية بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيُعد "مرحلة تصعيد جديدة ونوعية في النزاع".

وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة لوفد أوكراني رفيع المستوى إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، يضم رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، وذلك لمواصلة المحادثات حول التعاون الأمني والعقوبات المفروضة على روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدّد طلب بلاده الحصول على صواريخ "توماهوك" خلال لقائه مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

أوكرانيا زيلنسكي صواريخ توماهوك صواريخ باتريوت أمريكا ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة

مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

روسيا

روسيا: تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا خطوة عدائية

كانتشا شيربا علي اليسار

وفاة آخر أعضاء فريق أول صعود لقمة إيفرست عن عمر 92 عامًا

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد