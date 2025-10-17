"مودة "يطلق المرحلة الرابعة من تدريباته في المناطق المطورة بديلة العشوائيات

يطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " المرحلة الرابعة من تدريباته في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وتستهدف هذه المرحلة 3 محافظات هي "القاهرة، وبورسعيد، والإسكندرية" بواقع 9 مناطق مطورة بديلة للعشوائيات.

وسيتم تنفيذ هذه المراحل داخل مناطق: "روضة السيدة، ومساكن الخيَالة، وأهالينا 1، وأهالينا 2، و15 مايو، وبشاير الخير 1، وبشاير الخير 2، وبشاير الخير 3 وحي الضواحي".

وتتضمن التدريبات محاور تتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، من خلال توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وأهمية تأجيل إنجاب الطفل الأول، والفوائد المتعددة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

الجدير بالذكر أن برنامج "مودة"، قام بتدريب 3597 مستفيداً ومستفيدة من أبناء المناطق المطورة خلال الثلاث مراحل السابقة، حيث تم تدريبهم على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى بناء أسرة مستقرة وواعية، وشملت التدريبات التوعية بمفاهيم الزواج والحياة المشتركة وأهمية التواصل الفعّال بين الشريكين، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد تواجههم في حياتهم الأسرية، فضلًا عن التدريب على مهارات إدارة الموارد المالية المشتركة وأسس التنشئة المتوازنة للأطفال.

هذا وتُنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "مودة" بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.