محافظات

تموين الوادي الجديد: حملات تفتيش مكبرة على محطات الوقود

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وجهت الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام التموين و التجارة الداخلية بالوادى الجديد، بتكليف جميع الأجهزة الرقابية للمديرية الادارة العامة للتجارة الداخلية و ادارة الرقابة التموينية بالمديرية و الادارات الفرعية، و ذلك للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية، و الإعلان عن الأسعار الجديدة، و التأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام ومتابعة و رصد اى شكوى للمواطنين و العمل على حلها فورا.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت صباح اليوم، عن أنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني  عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.

وكان تحريك أسعار الوقود تمام الساعة السادسة كالتالي:
بنزين ٩٥ بسعر ٢١ جنيها /لتر
بنزين ٩٢ بسعر ١٩.٢٥ جنيها / لتر
بنزين ٨٠ بسعر ١٧.٧٥ جنيها /لتر
سولار بسعر ١٧.٥٠ جنيها / لتر
كما تم تسعير اسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلى بسعر ٢٢٥ جنيها وأسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٤٥٠ جنيها.

