رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
فاروق يبحث مع مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة حماية التراث الزراعي والمعارف البيئية بالواحات

شيماء مجدي

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نوريا سانز مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للحفاظ على التراث الزراعي والمعارف البيئية المتوارثة في المناطق الواحية بمصر.

واستعرض الجانبان، بحضور بعض قيادات الوزارة، أوجه التعاون القائمة، خاصة ما يتعلق بصون النظم الزراعية التقليدية وتعزيز فرص إدراجها ضمن منظومة التراث الزراعي العالمي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويُسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.

واتُفق الجانبان على تكثيف الجهود والعمل المشترك لتوثيق الممارسات الزراعية الأصيلة ودراسة مقوماتها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في المناطق الواحية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل حول إمكان إدراجها ضمن برامج اليونسكو المعنية بالتراث الزراعي وتعزيز حماية النظم البيئية التقليدية واستدامتها.

وبحث اللقاء أهمية وضع خريطة طريق مفصلة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، بهدف إحياء التراث الغني المعني بالزراعة في مصر، وبشكل خاص الممارسات والمعارف التقليدية، بما يضمن الحفاظ على التنوع النباتي والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به البيئات الزراعية المصرية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع أيضا التعاون القائم بين وزارة الزراعة ومنظمة اليونسكو لتطوير المتحف الزراعي المصري، حيث تم عقد لقاءات تمهيدية ودراسة مبدئية لتحديث أساليب العرض والتوثيق بما يتوافق مع المعايير الدولية في المتاحف الزراعية، وذلك تمهيدًا للافتتاح الجديد للمتحف الزراعي.

ويهدف التعاون إلى إبراز الدور التاريخي للزراعة المصرية وتطوير المتحف كمركز للتوعية والتعليم والتواصل المجتمعي يسهم في نشر الثقافة الزراعية وربط التراث الزراعي المصري بمفاهيم التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

