القبض على شاب و4 فتيات يمارسون الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص و 4 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ، و4 سيدات " لـ 2 منهم معلومات جنائية"، بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (6 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.