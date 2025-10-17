الوادي الجديد تحدد تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار الوقود

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية الصادر صباح اليوم الجمعة تم عقد اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة، وتحديد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد والتي تم زيادتها بنسبة 15%.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلًا عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة.

جدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، وأسطوانات البوتاجاز، وذلك على النحو التالي:

بالنسبة لبنزين 95 من 19 جنيها إلى 21 جنيها للتر، أما البنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه، وبالنسبة لبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، والسولار من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر، وغاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، فيما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 200 جنيه إلى 225 جنيها، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجاري من 400 جنيه إلى 450 جنيه.