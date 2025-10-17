قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بين الأسطورة والشائعات .. سر غياب الرياضيات عن جوائز نوبل كل عام؟

جائزة نوبل
جائزة نوبل
أحمد أيمن

مع وصول شهر أكتوبر من كل عام، ينتظر العالم بفارغ الصبر الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في مجموعة من المجالات منها الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، إلى جانب جائزة الاقتصاد التي أدرجت لاحقاً. 

مع ذلك، تبقى الرياضيات، هذا المجال العلمي المحوري، خارج دائرة هذا التكريم العالمي منذ تأسيس الجائزة قبل أكثر من مئة عام.

الأسطورة والشائعات حول الغياب

تتداول العديد من التكهنات والروايات حول عدم وجود جائزة نوبل للرياضيات، ومن بينها الأسطورة التي تقول إن ألفريد نوبل استبعد الرياضيات بسبب علاقة عاطفية فاشلة. 

لكن الباحثين ينفون هذه الشائعات ويؤكدون أن الأسباب الحقيقية تتعلق بشخصية نوبل وتوجهه العلمي.

جدير بالذكر أن ألفريد نوبل (1833 – 1896) كان عالماً ومخترعاً سويدياً اشتهر بابتكاره مادة الديناميت. كرس حياته للبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم البشرية في المجالات الصناعية والهندسية. 

في وصيته التي أسست الجوائز، عبر نوبل عن رغبته في تكريم من "يقدمون أعظم منفعة للإنسانية"، محدداً المجالات التي تشمل الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، دون ذكر الرياضيات.

الرياضيات: علم نظري أم عملي؟

يعتبر المؤرخون أن نوبل كان ينظر إلى الرياضيات كعلم نظري لا يحقق فوائد مباشرة لحياة الناس. كان اهتمامه يتركز على الاكتشافات التي تؤدي إلى تطبيقات ملموسة، مثل الاختراعات الهندسية والتقنيات التي تسهم في تغيير العالم المادي. 

ومع ذلك، فإن غياب الرياضيات عن الجوائز لا يعني أنها بعيدة عن روح نوبل أو تأثيرها العلمي، بل إن معظم الاكتشافات الفائزة تعتمد على أسس رياضية متينة، من معادلات الفيزياء إلى النماذج الرياضية في الاقتصاد والطب.

رغم غياب جائزة نوبل، لم يتم إهمال علماء الرياضيات تماماً في المجتمع العلمي السويدي. فقد كان لديهم مكانة رفيعة بفضل نفوذ عالم الرياضيات ميتاغ-ليفلر ودعم الملك أوسكار الثاني، الذي كان يمنح جوائز تقديرية للباحثين في هذا المجال.

الجوائز البديلة للرياضيات

مع مرور الوقت، ظهرت جوائز بديلة للرياضيات نالت مكانة عالمية، أبرزها ميدالية فيلدز التي تُمنح كل أربع سنوات وجائزة أبيل التي أطلقتها النرويج عام 2001، لتكريم الإنجازات البارزة في هذا العلم.

بينما يبقى اسم نوبل مرتبطًا بالعلوم التي غيرت وجه العالم المادي، يتمتع علماء الرياضيات بفخر خاص؛ إذ إن كل تلك الاكتشافات المذهلة تقف على أساس صلب من الأرقام والمعادلات. صحيح أن هذا الأساس لم يُكرم بالميدالية الذهبية، لكنه منح البشرية ما هو أعظم وأكثر أهمية: الفهم.

