أخبار الوادي الجديد| إعلان تعريفة المواصلات الجديدة.. حملات تفتيش على محطات الوقود.. مصرع شقيقين في حادث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

الوادي الجديد تحدد تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار الوقود



أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية الصادر صباح اليوم الجمعة تم عقد اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة، وتحديد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد والتي تم زيادتها بنسبة 15%.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلًا عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة.

جدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، وأسطوانات البوتاجاز، وذلك على النحو التالي: حيث إنه بالنسبة لبنزين 95 من 19 جنيها إلى 21 جنيها للتر، أما البنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه، وبالنسبة لبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، والسولار من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر، وغاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، فيما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 200 جنيه إلى 225 جنيها، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجاري من 400 جنيه إلى 450 جنيه.

تموين الوادي الجديد: حملات تفتيش مكبرة على محطات الوقود



وجهت الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام التموين و التجارة الداخلية بالوادى الجديد، بتكليف جميع الأجهزة الرقابية للمديرية الادارة العامة للتجارة الداخلية و ادارة الرقابة التموينية بالمديرية و الادارات الفرعية، و ذلك للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية، و الإعلان عن الأسعار الجديدة، و التأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام ومتابعة و رصد اى شكوى للمواطنين و العمل على حلها فورا.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت صباح اليوم، عن أنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.

وكان تحريك أسعار الوقود تمام الساعة السادسة كالتالي:

بنزين ٩٥ بسعر ٢١ جنيها /لتر

بنزين ٩٢ بسعر ١٩.٢٥ جنيها / لتر

بنزين ٨٠ بسعر ١٧.٧٥ جنيها /لتر

سولار بسعر ١٧.٥٠ جنيها / لتر

كما تم تسعير اسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلى بسعر ٢٢٥ جنيها وأسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٤٥٠ جنيها.

مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادى الجديد

لقي شقيقين مصرعهما في حادث مروري على احد الطرق السريعه بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث ونقل الجثمانين الى مشرحة مستشفي الداخلة العام.

اللواء وليد منصور مدير امن الوادى الجديد تلقي بلاغ من ادارة النجدة يفيد مصرع شقيقين في حادث انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة بالطريق الرابط بين قرية الموشية واحمد مختار ، وهم حسام حسن عبد الصمد – 21 عام ومحمد حسين عبد الصمد – عام من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثمانين الى مشرحة مستشفي الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات في الواقعه.