جيش الاحتلال يعلن تسلم رفات أسير من الصليب الأحمر



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم رفات أسير من الصليب الأحمر في غزة.

وقال جيش الإحتلال في تصريحات له : نعش الرهينة عبر إلى إسرائيل وجثمانه يتجه إلى المركز الوطني للطب الشرعي حيث ستجرى عملية التعرف على الهوية.

ومنا جانبه قال مكتب نتنياهو إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكان متحدثون باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلنوا أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيتسلم نعش رهينة مفقود”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يرغب في التصرف بحذر، وانتظار تسليم الهوية الرسمية للعائلات أولاً، مشيرة إلى أن حماس مطالبة بالالتزام بالاتفاق، وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة الرهائن المفقودين".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنه سيتم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

كما أفادت وسائل إعلام عربية، باستمرار البحث عن جثث المختطفين في قطاع غزة ممن لم يُعاد دفنهم في إسرائيل بعد.

ووفقًا للتقارير، نشر فلسطينيون من خان يونس، لقطات، تُظهر "بحثًا عن جثة مختطف" مفقودة منذ انهيار أحد الأنفاق التي كان المختطفون محتجزين فيها في المدينة الجنوبية.