مودي ناصر: إنبي هو أفضل فريق هذا الموسم.. وإمام عاشور «متكامل»

قال مودي ناصر، لاعب إنبي الحالي والسابق، إن الفريق البترولي هو أفضل فريق في بطولة الدوري هذا الموسم، مشددًا على أنه ليس هناك فريق آخر لفت نظره.

وأضاف "ناصر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “حققنا نتائج جيدة جدًا بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في الشاطبي، وفوزنا على زد ودجلة والإسماعيلي وتعادلنا مع الأهلي ومودرن سبورت، إنبي صنع حالة مختلفة في الكرة المصرية هذا الموسم”.

وتابع: “نتمنى الفوز في مباراة المقاولون العرب وتصدر جدول ترتيب الدوري حتى لو مؤقتًا، هذا هو هدفنا الحالي الذي نعمل من أجله كفريق”.

وعن اللاعب الأفضل في مصر حاليًا، قال مودي ناصر: “لا يوجد، كل اللاعبين يشبهون بعضهم والفوارق قليلة هذا الموسم”.

وعن إمام عاشور، قال: “هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم المصرية، وهو الوحيد الذي يستحق المبالغ التي نسمعها عنه لأنه لاعب متكامل، وربنا يشفيه ويرجع بالسلامة قريبًا”.

وواصل: “الأموال أصبحت تتحكم في انتقالات اللاعبين حسب رغبتهم، لو جاءني عرض من الأهلي أو الزمالك برقم أقل من عروض أندية آخرى سأوافق فورًا، طموحي اللعب للثلاثي الكبار”.

وأنهى مودي ناصر حديثه: “انتقالات اللاعبين بين الأهلي والزمالك أصبحت عادية، الموضوع بقى أكثر احترافية وسنرى صفقات آخرى قريبًا”.

واستطرد: “أشكر والدي ووالدتي وإخوتي على دعمهم لي”.