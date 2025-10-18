شراكة جديدة بين الزراعة واليونسكو لإحياء التراث المصري وتطوير المتحف التاريخي

أكد الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعًا مع الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الزراعة المصرية والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأوضح موسى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن اللقاء تناول آليات التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال إعادة توثيق وأرشفة المقتنيات الزراعية التاريخية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الزراعة للاهتمام بالتراث الزراعي المصري وإعادة إحياء تاريخه الممتد عبر العصور.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وتطوير المتحف الزراعي المصري ليصبح مركزًا ثقافيًا وعلميًا متكاملًا، يعكس التطور الزراعي في مصر ويبرز إنجازاتها التاريخية في هذا المجال.

وأكد أن التعاون مع اليونسكو سيسهم في وضع اللمسات العالمية لتوثيق هذا التراث الفريد.