النائب عادل عتمان بعد أداء اليمين: نعمل من أجل تشريعات تخدم المواطن

أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ ، أن مصر تدخل مرحلة دقيقة تتطلب تبني فكر جديد في إدارة ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال "عتمان" إن رؤيته خلال الدورة البرلمانية الجديدة ترتكز على تشجيع الاستثمار الإنتاجي، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، معتبرًا أن هذه المحاور تمثل الطريق الحقيقي لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل سيظل من أولوياته داخل المجلس، إلى جانب دعم السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة في المحافظات.

وأشار إلى أهمية أن تواكب التشريعات القادمة التطورات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التحول الرقمي.

وأوضح النائب عادل عتمان أن مجلس الشيوخ أمامه مسؤولية كبيرة في طرح رؤى استراتيجية تدعم خطط الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال موقعه على دعم كل مبادرة تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

واختتم "عتمان" تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الإخلاص في الأداء، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال سياسات واقعية تلمس احتياجات الناس وتحافظ على مكتسبات الوطن.