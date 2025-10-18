«الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي

اختتمت وزارة الصحة والسكان فعاليات البرنامج التدريبي «إدارة المستشفيات والتميز التشغيلي»، الذي أقيم بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني على مدار 6 أسابيع، بمشاركة 30 من مديري المستشفيات ونوابهم، في إطار حرصها المستمر على رفع كفاءة القيادات الصحية وتعزيز قدراتهم الإدارية والتنفيذية لتحقيق التميز في الرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج تم تنفيذه بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة فولبرايت الأمريكية، وبمشاركة الدكتور منتصر قدري، الأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، مشيرًا إلى أنه استهدف قيادات من 12 محافظة تشمل (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، المنيا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بورسعيد، وجنوب سيناء)، بهدف تبادل الخبرات الدولية وتعزيز التكامل بين المحافظات لرفع مستوى الخدمات الصحية.

محاور أساسية

وأضاف «عبدالغفار» أن البرنامج ركز على محاور أساسية تشمل المهارات المالية لغير المتخصصين، وإدارة الموارد البشرية، وبيئة الرعاية الصحية، والقيادة والتغيير، إلى جانب التطوير المهني المستمر، مؤكدًا أن هذه المحاور تتماشى تمامًا مع رؤية الوزارة لبناء كوادر قيادية قادرة على إدارة المنشآت الصحية بكفاءة عالية وتحقيق التميز التشغيلي على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبها، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن تصميم البرنامج اعتمد منهجًا تدريبيًا تفاعليًا يجمع بين المحاضرات النظرية وورش العمل التطبيقية، لتمكين المشاركين من تحويل المعرفة إلى ممارسات واقعية داخل مستشفياتهم، مشددةً على أن القطاع يواصل تنفيذ برامج نوعية متقدمة لتطوير المهارات الإدارية والقيادية للكوادر الصحية، مما يعزز استدامة التحسين في جودة الرعاية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالوزارة، أن البرنامج شهد آلية تقييم مستمرة طوال فترته لقياس مدى الاستفادة وتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية، مشيرةً إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، تمت متابعة المتدربين مباشرةً، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وقياس أثر التدريب لضمان استدامة التطوير وتحسين الأداء داخل المنشآت الصحية بفعالية ملموسة.