امتى تاخد قرار تغيير مهنتك؟ كارير كوتش توجه نصائح مهمة

كشفت ياسمين يحيى، كارير كوتش، عن رؤيتها لفكرة تغيير المسار المهني وتغيير مجال العمل ، مؤكدة أن «شيفت الكارير» لا يعني الفشل أو الهروب من مجال العمل، بل قد يكون بداية جديدة تعبر عن النضج وفهم الشخص لأولوياته وقدراته.

وأضافت ياسمين يحيى خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن الخوف من نظرة الآخرين يمنع الكثيرين من اتخاذ خطوة التغيير، رغم أن البقاء في المجال الخطأ يجعل الشخص غير قادر على الإبداع أو التقدم، ويظل فاقدًا للشغف والرضا.

وأوضحت أن الشخص عندما يجد مكانه المناسب يشعر بالتطور والنمو، حتى لو كان المجال مختلفًا تمامًا عن تخصصه الدراسي، مشيرة إلى أن الحكم بنظرة المجتمع لا يفيد، لأن الناس لا تمنح الرضا ولا تصرف المرتب ولا تحقق السعادة.

وتابعت أن هناك علامات واضحة تدل على أن الشخص في المكان الخطأ، من أبرزها التوقف عن التعلم والشعور بالروتين والجمود، إلى جانب غياب الرغبة في تطوير الذات أو اكتساب مهارات جديدة.

وأشارت إلى أن من العلامات أيضًا فقدان القيم التي يبحث عنها الفرد، والشعور الدائم بالضغط والانزعاج، مؤكدة أن الشخص الذي يوجد في المكان الصحيح يكون لديه حماس دائم للتعلم، والرغبة في الإضافة والتأثير داخل بيئة العمل.