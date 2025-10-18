قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بحضور ممثلى العديد من الدول الاجنبية .. العلمين تحتفل بالذكرى 83 للحرب العالمية الثانية

احتفالات العلمين بالذكرى 83
احتفالات العلمين بالذكرى 83
ايمن محمود

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، اللواء علاء يوسف، رئيس مدينة العلمين، بحضور احتفالات إحياء الذكرى ال ٨٣ لمعركة العلمين ١٩٤٢ خلال الحرب العالمية الثانية.

 توافد  العديد من ممثلي الدول الأجنبية المشاركة في تلك الحرب ، ووضع اكليل الزهور على نصب مقابر ضحايا معركة العلمين بمقابر الكومنولث والمقبرة اليونانية

كما شاركت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة في استقبال المشاركين في احياء تلك الذكرى مع اهداء بروشورات باللغات الأجنبية المختلفة عن مطروح وكذلك اهداء تمور وزهور ترحيبا بهم

وكان محافظ مطروح قد وجه بالاستعدادات الجيدة للحدث السنوى العالمي الذى تشهده العلمين مع تكثيف جهود النظافة والحرص على ظهور المدينة بالمظهر اللائق.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة في معظمها من ١٠ % تصل إلى ١٥% في عدد قليل من الخطوط سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح

و ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية , اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق ١٧- ١٠ - ٢٠٢٥ زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الأسعار كالتالى بنزين ٨٠ من ١٥،٧٥جنيه إلى ١٧،٧٥جنيه،وبنزين ٩٢ من ١٧،٢٥جنيه إلى ١٩،٢٥جنيه ،وبنزين ٩٥ من ١٩ جنيه إلى ٢١ جنيه ،اما سعر لتر السولار فتحرك من سعر ١٥،٥جنيه إلى ١٧،٥ جنيه، وغاز تموين السيارات من ٧ جنيه إلى ١٠ جنيه/م٣، مع تثبيت الاسعار لعام كامل كحد أدنى

كما اعتمد محافظ مطروح قرار رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى ١٤،٥٠ جنيه عند فتح الباب و٥ جنيه لكل كيلو

حيث كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،لجنة برئاسة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وجميع الجهات المعنية لوضع تسعيرة الأجرة الجديدة بما يتوافق مع تحريك اسعار الوقود وييسر على المواطن ويتناسب مع سائقي سيارات الأجرة

مع تكليف مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة بالالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب ، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات و رصد اى مشكلات، والمتابعة المستمرة لتوافر كميات الوقود و التزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة والإعلان عنها

ووجه المحافظ بطبع الملصقات بالتعريف الجديدة ووضعها بالمواقف على كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها ،مع تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر، أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ،

وكذلك التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو

0464943692 أو على الخط الساخن 114لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

