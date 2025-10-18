ضياء رشوان: غزة تواجه ارتباكا كبيرا في تنظيم الحياة ويجب البدء بإعادة الإعمار

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن غزة تواجه ارتباكا كبيرا في تنظيم الحياة؛ حيث إنه تم تدمير 85% منها فضلا عن تدمير كل مرافقها والبنى التحتية، مشددا على ضرورة البدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، لأنها ستضع أمام السكان ملاح الاستقرار، كما ستبدأ السلطات المحلية (لجنة الإسكان المجتمعي) في ممارسة عملها لتقديم الخدمات المحلية أو الاجراءات الأمنية.

وقال رشوان في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) - إن "مؤتمر إعمار غزة في القاهرة سيشهد زخما كبيرا لكن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ مراحل الاتفاق"، مضيفا أنه على حماس إعلان الانضمام المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن حماس جزء من الواقع السياسي الفلسطيني لا يمكن نفيه، مشيرا إلى أن نتنياهو لم يستطع القضاء على المقاومة وهناك فشل عسكري.

وأشار إلى أنه لم يكن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضامن وقمة شرم الشيخ نجحت في ذلك، مضيفا أن القاهرة قامت بجهود كبيرة لوقف إطلاق النار.

ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أنه لابد من تنفيذ خطة الرئيس ترامب لتعود الأوضاع في غزة لما كانت عليه.

