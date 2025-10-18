حاول تفادي المشاكل وأصابته طعنة نافذه .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل مهندس شاب في المنوفية

تسود حالة من الحزن داخل قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب مقـ.ــتل مهندس شاب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة وخلافات سابقة.

البداية عندما نشب خلاف بين المتهم بقــتل المهندس الشاب محمد أسامة لبيب وأسرة المجني عليه بسبب خلافات الجيرة وجار السوء.

وسرعان ما تطورت الخلافات ليقوم احد الأهالي بقرية جريس بالتعدي علي مهندس شاب بالطعن بآله حادة حتي الموت وسط حالة من الصدمة والذهول بين الجميع.

وأكد أهالي القرية، أن المهندس محمد لبيب من أسرة طيبة يبلغ من العمر 28 عاما كان يتلاشى الخلاف مع قاتله ووصل الأمر الي ترك منزله وانتقاله الي منزل آخر تفاديا للمشاكل.

وتابع الأهالي، أن المتهم كان دائما يفتعل الخلافات والتربص والمضايقات للمجني عليه وأسرته وسط تجاهل من أسرة المجني عليه.

أوضح الأهالي، أن المتهم حاول افتعال مشكلة داخل المسجد مما اضطر المهندس محمد الي اللجوء إلي مسجد آخر للصلاة وسط تهديدات له ولأسرته بالقتل، مؤكدين أنه تربص له يوم الحادث وافتعل مشكلة مع شقيق المجني عليه وخرج المجني عليه علي استغاثة اخيه ولكن قام المتهم بتسديد له طعنات نافذة أودت بحياته.

واكد الأهالي أن المهندس محمد توفي في حضن والدته وسط صدمة وبكاء وصراخ الجميع من أبناء القرية والام الملكومة علي فقدان نجلها الذي كان يستعد للزواج.

وطالب الأهالي بسرعة محاسبة المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة واعدامه وعوده حق المهندس الشاب الذي راح ضحية خلافات ليس له بها علاقة.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع مهندس شاب إثر مشاجرة داخل قرية جريس.

بالانتقال تبين مصرع الشاب محمد أسامة لبيب 28 سنة مهندس شاب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة وخلافات سابقة بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.