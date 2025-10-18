قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حاول تفادي المشاكل وأصابته طعنة نافذه .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل مهندس شاب في المنوفية

المهندس الشاب ضحية خلافات الجيرة في المنوفية
المهندس الشاب ضحية خلافات الجيرة في المنوفية
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن داخل قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب مقـ.ــتل مهندس شاب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة وخلافات سابقة.

البداية عندما نشب خلاف بين المتهم بقــتل المهندس الشاب محمد أسامة لبيب وأسرة المجني عليه بسبب خلافات الجيرة وجار السوء.

وسرعان ما تطورت الخلافات ليقوم احد الأهالي بقرية جريس بالتعدي علي مهندس شاب بالطعن بآله حادة حتي الموت وسط حالة من الصدمة والذهول بين الجميع.

وأكد أهالي القرية، أن المهندس محمد لبيب من أسرة طيبة يبلغ من العمر 28 عاما كان يتلاشى الخلاف مع قاتله ووصل الأمر الي ترك منزله وانتقاله الي منزل آخر تفاديا للمشاكل.

وتابع الأهالي، أن المتهم كان دائما يفتعل الخلافات والتربص والمضايقات للمجني عليه وأسرته وسط تجاهل من أسرة المجني عليه.

أوضح الأهالي، أن المتهم حاول افتعال مشكلة داخل المسجد مما اضطر المهندس محمد الي اللجوء إلي مسجد آخر للصلاة وسط تهديدات له ولأسرته بالقتل، مؤكدين أنه تربص له يوم الحادث وافتعل مشكلة مع شقيق المجني عليه وخرج المجني عليه علي استغاثة اخيه ولكن قام المتهم بتسديد له طعنات نافذة أودت بحياته.

واكد الأهالي أن المهندس محمد توفي في حضن والدته وسط صدمة وبكاء وصراخ الجميع من أبناء القرية والام الملكومة علي فقدان نجلها الذي كان يستعد للزواج.

وطالب الأهالي بسرعة محاسبة المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة واعدامه وعوده حق المهندس الشاب الذي راح ضحية خلافات ليس له بها علاقة.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع مهندس شاب إثر مشاجرة داخل قرية جريس.

بالانتقال تبين مصرع الشاب محمد أسامة لبيب 28 سنة مهندس شاب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة وخلافات سابقة بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

