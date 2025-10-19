قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم مطروح تتابع انتظام العملية التعليمية للوقوف على المستوى الحقيقي للطلاب

المحافظ ومدير تعليم مطروح خلال جولة على المدارس
المحافظ ومدير تعليم مطروح خلال جولة على المدارس
ايمن محمود

تابعت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انتظام  العملة التعليمية للوقوف على مستوى الطلاب بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

حيث تابعت الدراسة بمدرسة القرآن الابتدائية وتفقدت الفصول التعليمية والحجرات الدراسية مقيمة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربيّة والإنجليزية لطلاب الصفوف الأولى.

 ووجهت نادية فتحي مدير المدرسة حنان عبدالعال بالتطبيق الكامل للتقييمات الأسبوعية بجميع الصفوف بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة مع المتابعة المستمرة لمستوي الطلاب الدراسي من خلال كراسات الحصة والواجب والأنشطة.

 وأكدت للطلاب خلال الجولة ضرورة الاجتهاد في طلب العلم من خلال الإلتزام بالحضور للمدرسة والتركيز خلال شرح المعلمين للحصص الدراسية والمذاكرة أولا بأول لتحقيق التفوق التعليمي خلال التقييمات الأسبوعية والشهرية وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 وشددت وكيل الوزارة في ختام زيارتها للمدرسة علي معلمي وادارة تحفيظ القرآن بضرورة الاستمرار في بذل الجهود المخلصة لتحقيق التطور المأمول للعملية التعليمية بالمدرسة وبما يساهم في تحسين المستوي التحصيلي واللغوي للطلاب خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية

 وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والإخلاص في العمل علي مدار الأيام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لألعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي.

و أثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة أغان جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع أيضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الأطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

