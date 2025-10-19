قافلة طبية مجانية برأس الحكمة والنجيلة بمشاركة جامعة 6 أكتوبر و الروتارى

تنظم مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر و نادى روتارى مطروح , قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات في مدينتى ( رأس الحكمة ، النجيلة ) لتقديم الخدمات الطبية لأهالى المحافظة وذلك يوم الأربعاء 22 أكتوبر بمقر مستشفى رأس الحكمة المركزى والخميس الموافق 23 أكتوبر بمستشفى النجيلة المركزى .

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة الطبية تشمل الكشف فى التخصصات (الباطنة – أطفال أنف وأذن – جلدية – عظام – أسنان - علاج طبيعى ) وتقدم خدمات الكشف والعلاج مجاناً .

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بمطروح بالشكر الى جامعة 6 أكتوبر ونادى روتارى مطروح علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح و التعاون المتعدد المستمر في تقديم الخدمات الصحية لأهالى المحافظة .

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومؤسسات المجتمع المدنى , من أجل خدمة أهالى محافظة مطروح لصالح تعزيز تقديم الخدمات الطبية بالمنشأت المحافظة لدعم الدولة في جهودها لخدمة المواطنين .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي

و أثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع ايضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.