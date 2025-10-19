الصحة النفسية درعك ضد الإدمان.. ندوة توعوية بمطروح الأزهرية ضمن مبادرة بناء الإنسان

تواصلت اليوم فعاليات مبادرة الصحة النفسية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن المبادرة الرئاسية "بناء الإنسان" حيث

نظمت إدارة الخطة والمنهج بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة الأزهرية ندوة بعنوان "اكتشف قوتك الخفية..الصحة النفسية درعك ضد الإدمان"، تحت رعاية الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وإشراف محمود الحلبي مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

تم عقد الندوة بحضور عائشة خليل مدير إدارة الخطة والمنهج وجمالات عبد الرؤوف عميدة معهد فتيات مطروح وحاضرت في اللقاء ومنى الشربيني المدرب المعتمد.

دارت الندوة حول أهمية بناء المرونة النفسية لدى الطلاب كخط دفاع أول ضد الإدمان وشملت التعريف بالصحة النفسية الإيجابية وعلاقة الإدمان بالضغوط النفسية وآليات الحماية والوقاية من خلال إدارة المشاعر السلبية وتطوير مهارات حل المشكلات والتأكيد على دور العلاقات الاجتماعية الداعمة كعامل حماية رئيسي.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية.

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس وإداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي

وأثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع ايضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.