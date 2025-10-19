قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو
السفير الهندي يؤكد لمفتي الجمهورية: لولا جهود مصر لتم تصفية القضية الفلسطينية
حسام حداد يعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو
المتحف المصري الكبير .. رمسيس الثاني يستقبل رؤساء وملوك وقادة العالم 1 نوفمبر
أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ
د. منال عوض: نسعى لنقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة
حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية
خالد طلعت :الزمالك حالياً يتصدر جدول الدوري بالتساوي مع المصري والأهلي
قصيدة مؤثرة عن عظمة مصر.. سلام حار من الرئيس السيسي للواء ياسر وهبة خلال الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية.. خالد عيش: كلمة الرئيس السيسي عكست صدق القيادة وإخلاصها
أخبار السيارات| شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات .. إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

شركة إيتال ديزاين هي عبارة عن شركة إيطالية رائدة في مجال التصميم الهندسي وتقديم خدمات التطوير لقطاع النقل والعديد من المجالات الصناعية الأخرى.

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة، قم بتنظيفها بانتظام بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة واستخدم منظفا مخصصا للسيارات، وتجنب أشعة الشمس المباشرة باستخدام غطاء أو مظلة.

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتجسد توازنا فريدا بين الأداء الكهربائي المتقدم والتصميم الانسيابي المستقبلي.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي فينيو موديل 2026، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

«أحكام الضمان في الإسلام» محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات ضمن جهودها لنشر الوعي الديني الصحيح

أحكام الضمان في الإسلام.. محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

