أخبار السيارات| شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات .. إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

شركة إيتال ديزاين هي عبارة عن شركة إيطالية رائدة في مجال التصميم الهندسي وتقديم خدمات التطوير لقطاع النقل والعديد من المجالات الصناعية الأخرى.

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة، قم بتنظيفها بانتظام بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة واستخدم منظفا مخصصا للسيارات، وتجنب أشعة الشمس المباشرة باستخدام غطاء أو مظلة.

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتجسد توازنا فريدا بين الأداء الكهربائي المتقدم والتصميم الانسيابي المستقبلي.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي فينيو موديل 2026، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .