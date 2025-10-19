أخبار التكنولوجيا| فيفو تغزو الأسواق بأقوى هاتف في تاريخها.. وشاومي تكشف عن Redmi Watch

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



الأقوى في تاريخ vivo.. تسريب مواصفات وسعر هاتف iQOO 15

إذا كنت تبحثين عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف iQOO 15 المقرر إطلاقه في 20 أكتوبر في الصين و إليك أهم مواصفاته .

⁠⁠⁠يأتي هاتف iQOO 15 مزود بشاشة Samsung M14 LEAD AMOLED 8T LTPO، تعمل بدقة 2K+ (3168 × 1440 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز وستكون بقياس 6.85 بوصة بتصميم مسطح وزوايا مُدورة.

شاومي تكشف عن ساعة Redmi Watch

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6 ستُطرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف ريدمي K90 Pro Max الذكي، وتتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

وعن مواصفات ساعة Redmi Watch 6 فهي تأتي مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة.

واستخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة.

تأجيل إطلاق سامسونج جالكسي S26 لمدة شهرين.. ما السبب ؟

تواجه سلسلة هواتف سامسونج الجديدة من الجيل التالي من جالاكسي إس 26 تأخيرًا كبيرًا ووفقًا للتقارير الحديثة تواجه الشركة مشاكل في تطوير وتصميم هواتفها الرائدة القادمة ونتيجةً لذلك، قد يُؤجل الإطلاق لما يقرب من شهرين، ليُصبح مارس من العام المقبل بدلًا من الموعد المعتاد في يناير وتأتي هذه المعلومات من Techmaniacs، وهي مجلة ألمانية نشرت رؤى أولية حول حالة أجهزة سامسونج الرائدة القادمة.

الحق اشتري .. سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو بخصم كبير

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية بخصم كبير فيمكنك التفكير في سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو والتي تعد متوفرة حاليًا بخصم هائل، بسعر 17,999 روبية هندية.

طُرحت سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو في 10 يوليو 2024، وحتى الآن، تُعدّ أفضل سماعات لاسلكية حقيقية (TWS) شاملة بسعر أقل من 20,000 روبية هندية مقارنة بسعرها الذي يبلغ حوالي 18,499 روبية هندية عند الإطلاق، وارتفع سعرها بفضل شعبيتها إلى 21,000 روبية هندية والآن، قبل إصدارات سامسونج الكبيرة القادمة، انخفض سعر سامسونج جالاكسي بودز 3 برو إلى 17,999 روبية هندية. ليس هذا فحسب، بل هناك خصم إضافي بقيمة 6,000 روبية هندية على جميع البطاقات.