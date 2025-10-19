قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سينتيا خليفة تغيب عن مهرجان الجونة لتصوير أول فيلم عالمي من إخراجها في لندن

تضع الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لمساتها الأخيرة على أولى تجاربها في عالم الإخراج، في فيلم سينمائي عالمي تعلن تفاصيله قريبا.

وتغيب سينتيا عن المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لأول مرة منذ انطلاق دورته الأولى نظرا لتواجدها حاليا في العاصمة البريطانية لندن لتصوير أولى مشاهد مشروعها السينمائي الجديد، فيلم تشويقي طويل من بطولتها رفقة عدد من أشهر نجوم بريطانيا وهوليوود.

وتقتحم سينتيا بهذا عالم الإخراج لأول مرة، في تجربة وصفتها في تصريحات صحفية بالمغامرة المشوقة والنقلة النوعية لمشوارها الفني تقول: "أول فيلم من إخراجي وبطولتي، تجربة غير متوقعة بالنسبة إلي وستكون مفاجأة للجمهور، وسأعلن عن تفاصيل الفيلم قريبا جدا فور الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة".

كما تتعاون سينتيا خلال الفيلم مع منسق المشاهد الخطرة والأكشن الشهير غريغ باول Greg Powell، المعروف بتنسيقه مشاهد الأكشن في عدة أفلام عالمية منها Mission Impossiple و Harry Potter.

وتعيش سنتيا خليفة حاليا انتعاشة فنية غير مسبوقة بعدة أعمال انتهت من تصويرها تباعا، من بينها مشاركتها في مسلسل "ابن النادي" للنجم أحمد فهمي الذي يعرض حاليا، وتخوض خلاله لأول مرة تجربة الكوميديا، بجانب بطولتها للفيلم المثير للجدل "سفاح التجمع" رفقة النجم أحمد الفيشاوي، بالإضافة لبطولتها فيلم "White Mars" مع النجمة العالمية لوسي هيل، وفيلم "Borderline" مع النجم البريطاني لوسيان لافسكونت.

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا يشارك جمهوره صورة جديدة له على إنستجرام| شاهد

صورة من اللقاء

لجنة الحكام باتحاد الكرة تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 محكمة

يوفنتوس يخسر أمام كومو بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي لكرة القدم

يوفنتوس يخسر أمام كومو بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي لكرة القدم

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

