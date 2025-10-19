سينتيا خليفة تغيب عن مهرجان الجونة لتصوير أول فيلم عالمي من إخراجها في لندن

تضع الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لمساتها الأخيرة على أولى تجاربها في عالم الإخراج، في فيلم سينمائي عالمي تعلن تفاصيله قريبا.

وتغيب سينتيا عن المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لأول مرة منذ انطلاق دورته الأولى نظرا لتواجدها حاليا في العاصمة البريطانية لندن لتصوير أولى مشاهد مشروعها السينمائي الجديد، فيلم تشويقي طويل من بطولتها رفقة عدد من أشهر نجوم بريطانيا وهوليوود.

وتقتحم سينتيا بهذا عالم الإخراج لأول مرة، في تجربة وصفتها في تصريحات صحفية بالمغامرة المشوقة والنقلة النوعية لمشوارها الفني تقول: "أول فيلم من إخراجي وبطولتي، تجربة غير متوقعة بالنسبة إلي وستكون مفاجأة للجمهور، وسأعلن عن تفاصيل الفيلم قريبا جدا فور الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة".

كما تتعاون سينتيا خلال الفيلم مع منسق المشاهد الخطرة والأكشن الشهير غريغ باول Greg Powell، المعروف بتنسيقه مشاهد الأكشن في عدة أفلام عالمية منها Mission Impossiple و Harry Potter.

وتعيش سنتيا خليفة حاليا انتعاشة فنية غير مسبوقة بعدة أعمال انتهت من تصويرها تباعا، من بينها مشاركتها في مسلسل "ابن النادي" للنجم أحمد فهمي الذي يعرض حاليا، وتخوض خلاله لأول مرة تجربة الكوميديا، بجانب بطولتها للفيلم المثير للجدل "سفاح التجمع" رفقة النجم أحمد الفيشاوي، بالإضافة لبطولتها فيلم "White Mars" مع النجمة العالمية لوسي هيل، وفيلم "Borderline" مع النجم البريطاني لوسيان لافسكونت.