أبوسمبل تتزين لاستقبال المشاركين في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية خلال الأيام الماضية جهوداً مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون فى أبهى صورها وزينتها لاستقبال ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها المشتركين في مشاهدة الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار أوضح عادل مرغني رئيس مدينة أبو سمبل، أن أعمال التطوير والتجميل تمت بتنسيق كامل بين الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية بناءاً على التعليمات المشددة من محافظ أسوان بضرورة الظهور بالمدينة فى أجمل صورها أمام الوفود الرسمية والسياحية المشاركة فى الفعاليات الفنية والثقافية.

تعامد الشمس

وأشار إلى أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس محمد فتحي قامت بتنفيذ أعمال الرصف لمسافة تصل إلى 5 كم ، بداية من طريق المطار وحتى محيط معبد رمسيس الثانى بما يحقق السيولة المرورية ويسهل حركة الزائرين.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم بالتوازى تنفيذ حزمة من أعمال التجميل والإنارة والتشجير، شملت دهان البلدورات والأرصفة، وتهذيب وتقليم الأشجار، وتركيب منظومة إضاءة حديثة بألوان مبهجة أضفت لمسة جمالية على الشوارع والميادين الرئيسية لتظهر أبو سمبل فى أبهى صورة تليق بمكانتها السياحية العالمية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي فى إطار حرص المحافظ على رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بالمدن السياحية، وتعزيز جاهزيتها لإستضافة الفعاليات الدولية بما يعكس الوجه الحضارى لمحافظة أسوان بإعتبارها عاصمة الثقافة الإفريقية وواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

ووجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفعيل منظومة تواصل سريعة مع المواطنين، حيث تم تخصيص الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف، ورقم 114 الخاص بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات جماهيرية تتعلق بتجاوزات السائقين فى تطبيق التعريفة المقررة، مع التعامل الفورى والعاجل مع كل شكوى حفاظاً على حقوق المواطنين.