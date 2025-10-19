قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبوسمبل تتزين لاستقبال المشاركين في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

مدينة أبو سمبل السياحية
مدينة أبو سمبل السياحية
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية خلال الأيام الماضية جهوداً مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون فى أبهى صورها وزينتها لاستقبال ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها المشتركين في مشاهدة الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار أوضح عادل مرغني رئيس مدينة أبو سمبل، أن أعمال التطوير والتجميل تمت بتنسيق كامل بين الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية بناءاً على التعليمات المشددة من محافظ أسوان بضرورة الظهور بالمدينة فى أجمل صورها أمام الوفود الرسمية والسياحية المشاركة فى الفعاليات الفنية والثقافية. 

تعامد الشمس 

وأشار إلى أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس محمد فتحي قامت بتنفيذ أعمال الرصف لمسافة تصل إلى 5 كم ، بداية من طريق المطار وحتى محيط معبد رمسيس الثانى بما يحقق السيولة المرورية ويسهل حركة الزائرين. 

وأضاف رئيس المدينة أنه تم بالتوازى تنفيذ حزمة من أعمال التجميل والإنارة والتشجير، شملت دهان البلدورات والأرصفة، وتهذيب وتقليم الأشجار، وتركيب منظومة إضاءة حديثة بألوان مبهجة أضفت لمسة جمالية على الشوارع والميادين الرئيسية لتظهر أبو سمبل فى أبهى صورة تليق بمكانتها السياحية العالمية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي فى إطار حرص المحافظ على رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بالمدن السياحية،  وتعزيز جاهزيتها لإستضافة الفعاليات الدولية بما يعكس الوجه الحضارى لمحافظة أسوان بإعتبارها عاصمة الثقافة الإفريقية وواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

ووجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفعيل منظومة تواصل سريعة مع المواطنين، حيث تم تخصيص الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف، ورقم 114 الخاص بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات جماهيرية تتعلق بتجاوزات السائقين فى تطبيق التعريفة المقررة، مع التعامل الفورى والعاجل مع كل شكوى حفاظاً على حقوق المواطنين.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة ومنة شلبي

مفيدة شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى منة شلبي بعد تكريمها بالجونة

فيفيان الفقي

موعد ومكان عزاء الإعلامية فيفيان الفقي

هيفاء وهبي

ترويجًا لأغنيتها.. هيفاء وهبي تطرح سؤالاً للجماهير

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

المزيد