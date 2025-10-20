قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
مرأة ومنوعات

5 مكملات غذائية يجب أن تعرفها لتحسين صحتك وتقوية المناعة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
هاجر هانئ

القول المأثور القديم، "تفاحة يوميا تبقي الطبيب بعيدا"، قد يكون لها بعض الحقيقة وراءها، بعد كل شيء. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المغذية الغنية ببعض الفيتامينات والمعادن جهاز المناعة لديك على محاربة المرض.

تقول أخصائية التغذية المسجلة جوليا زومبانو، RD، LD: "يعزز الجهاز المناعي القوي جسمك ضد نزلات البرد والإنفلونزا". "يمكن أن يساعدك أيضا على التعافي من الإصابة والحفاظ على مستوى طاقتك مرتفعا."

فيتامينات ضرورية للجسم 

يشارك زومبانو أفضل المعادن والفيتامينات لجهاز المناعة لديك.

1. فيتامين أ

يدعم فيتامين (أ) خلايا الدم البيضاء والأغشية المخاطية (البطانات الواقية التي تزيل الجسيمات الغريبة) في المسالك البولية والأمعاء والرئتين، تظهر الأبحاث أن هذا يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة لديك في أفضل حالاته من خلال حمايته من العدوى المحتملة.

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين أ ما يلي:

الحليب والزبادي
بيض
الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والماكريل
الخضروات، مثل البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ والبروكلي
2. فيتامين ب6

فيتامين ب 6 ضروري لجهازك المناعي، أحد أدوارها الرئيسية هو إنتاج خلايا الدم البيضاء والخلايا التائية - الخلايا التي تساعد في محاربة الغزاة، مثل الفيروسات والبكتيريا.

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين B6 ما يلي:

الحمص
لحم بقري
سمك السلمون
سمك التونة
التوفو
3. فيتامين سي

فيتامين ج هو واحد من أفضل الفيتامينات لتعزيز جهاز المناعة لديك. في الواقع، يقول الباحثون إن نقص فيتامين ج يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض. يعمل فيتامين ج كمضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يحمي جسمك من السموم التي تسبب الالتهاب.
الحصول على تناول فيتامين ج بانتظام أمر ضروري لصحة جيدة لأن جسمك لا ينتجه من تلقاء نفسه، كما أنه لا يخزنها لوقت لاحق.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ج ما يلي:

فلفل حلو
الحمضيات
كالي
يلاحظ زومبانو: "الخبر السار هو أن فيتامين ج موجود في العديد من الأطعمة التي لا يحتاج معظم الناس إلى تناول مكملات فيتامين ج ما لم ينصح الطبيب بذلك".

احذر.. الإفراط في أنواع هذه المكملات الغذائية يشكل خطرًا على الدماغ والجهاز العصبي

4. فيتامين د

لا يساعد فيتامين (د) جسمك فقط على الدفاع عن نفسه ضد العدوى. كما أنه يعزز الشفاء. تشير الدراسات إلى أن فيتامين (د) قد يؤخر قدرة الفيروس على التكاثر وتقليل الالتهاب وزيادة مستويات الخلايا التائية.

يمكنك الحصول على فيتامين (د) من الأطعمة مثل:

الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون المرقط والسلمون
السمك المعلب، مثل السردين والتونة
صفار البيض
فطر
عصير برتقال مدعم
"ينتج جسمك فيتامين د بشكل طبيعي عندما تكون في الشمس." يقول زومبانو إن التعرض اليومي لأشعة الشمس المباشرة هو أفضل طريقة لتلبية احتياجاتك من هذا الفيتامين الأساسي. "لا يوجد العديد من الأطعمة الكاملة التي تعد مصادر جيدة لفيتامين د." هذا يمكن أن يجعل من الصعب تلبية احتياجاتك من الطعام وحده."

5. فيتامين إي

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد جسمك على مكافحة العدوى. تظهر الأبحاث أن فيتامين E هو أحد أكثر العناصر الغذائية فعالية لوظيفة المناعة لديك، ذلك لأنه يساعد في الحفاظ على عمل الخلايا التائية الخاصة بك في ذروة الأداء.

يشجع زومبانو بشدة على تجنب مكملات فيتامين E.

وتحذر: "لا يوجد القليل من الأبحاث السريرية التي تظهر أن مكملات فيتامين E تفيد صحتك فحسب، بل قد تكون ضارة أيضا في بعض الحالات".

بدلا من ذلك، قم بتحميل طبقك بالأطعمة المليئة بفيتامين E، مثل:

بذور عباد الشمس
لوز
بروكلي
أفوكادو
 

المصدر: health.clevelandclini

