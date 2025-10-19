زمالك 2005 يهزم وادي دجلة بثنائية أنس وائل

فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل هدفي الزمالك: أنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول وصنعوا فرصاً عديدة على مرمى وادي دجلة، نجح خلالها أنس وائل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على وادي دجلة، ولكن نجح الفريق المضيف في تسجيل هدف التعادل من هجمة مرتدة، وسرعان ما بادر الأبيض بالضغط والهجوم مرة أخرى، لينجح أنس وائل في تسجيل الهدف الثاني له والفريق في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم لمؤازرة الفريق، تامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.