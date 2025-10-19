قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر
عماد الدين حسين: الرئيس السيسي صارح الشعب حول ضرورة الإجراءات الاقتصادية الصعبة
تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زمالك 2005 يهزم وادي دجلة بثنائية أنس وائل

شعار الزمالك
شعار الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل هدفي الزمالك: أنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول وصنعوا فرصاً عديدة على مرمى وادي دجلة، نجح خلالها أنس وائل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على وادي دجلة، ولكن نجح الفريق المضيف في تسجيل هدف التعادل من هجمة مرتدة، وسرعان ما بادر الأبيض بالضغط والهجوم مرة أخرى، لينجح أنس وائل في تسجيل الهدف الثاني له والفريق في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم لمؤازرة الفريق، تامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين. 

ويقود الجهاز الفني لفريق 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

الزمالك وادي دجلة الدوري المصري بطولة الجمهورية

