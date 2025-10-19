قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة، من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر العام السادس الذي عقدته النقابة في الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية والاستفادة منها في بلورة رؤى متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.
وتضمنت التوصيات عددًا من المحاور المهمة التي تعكس أولويات العمل الصحفي والإعلامي في المرحلة المقبلة، من بينها تعزيز حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية، ومراجعة التشريعات المنظمة للمجال الإعلامي بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة التدريب الإعلامي وتشجيع مبادرات الابتكار في صناعة المحتوى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر المهنية والمؤسسية، لضمان صياغة خارطة طريق  شاملة لتطوير أداء الإعلام الوطني وترتقي بمستوى الرسالة الإعلامية بما يواكب تطلعات المجتمع المصري.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد البلشي الصحفيين المؤتمر العام السادس المنظومة الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

ترشيحاتنا

الصلاة

هل الصلاة صحيحة إذا نسيت عدد الركعات بسبب المرض؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد