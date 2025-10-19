لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية

تلقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة، من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر العام السادس الذي عقدته النقابة في الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية والاستفادة منها في بلورة رؤى متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.

وتضمنت التوصيات عددًا من المحاور المهمة التي تعكس أولويات العمل الصحفي والإعلامي في المرحلة المقبلة، من بينها تعزيز حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية، ومراجعة التشريعات المنظمة للمجال الإعلامي بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة التدريب الإعلامي وتشجيع مبادرات الابتكار في صناعة المحتوى.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر المهنية والمؤسسية، لضمان صياغة خارطة طريق شاملة لتطوير أداء الإعلام الوطني وترتقي بمستوى الرسالة الإعلامية بما يواكب تطلعات المجتمع المصري.