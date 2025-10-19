حقنة كل شهرين .. تفاصيل أول لقاح للإيدز في العالم 2025

بعد عقود من البحث والدراسات، توصلت بريطانيا أخيراً لـ أول لقاح يمنع الإصابة بمرض الإيدز، وأعلنت عنه رسمياً في خطوة غير مسبوقة، للقضاء على هذا المرض الذي لا علاج له، حيث تخطط بريطانيا للقضاء على هذا المرض بحلول عام2030.

طرح أول لقاح للإيدز

وبحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام البريطانية، ومنها صحيفة "ديلى ميل"، فإنه سيتم طرح لقاح ثوري يمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز " (HIV) في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، مما يمنح أملاً جديداً في القضاء على الفيروس خلال 5 سنوات.

ما هو لقاح الإيدز الجديد؟

يعمل هذا العلاج المبتكر، الذي يحمل اسم كابوتيغرافير CAB-LA، على توفير حماية تصل فعاليتها إلى 100% تقريبًا من الإصابة بفيروس الإيدز، وخلافًا لأقراص الوقاية اليومية الحالية PrEP.

ويُعطى هذا العلاج على هيئة حقنة واحدة كل شهرين بإشراف أخصائي رعاية صحية، ويعمل اللقاح عبر منع إنزيم أساسي يحتاجه الفيروس لنسخ نفسه داخل الجسم، مما يمنعه من التكاثر والانتشار حال التعرض له.

علاج الايدز2025

حقنة الإيدز الجديدة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الحقنة المبتكرة سيتم أخذها مرة كل شهرين، وتحمي الأشخاص من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة فعالية تصل إلى 100 % تقريبًا.

لقاح الإيدز الجديد الذي ابتكرته بريطانيا، عبارة حقنة طويلة المفعول للبالغين والشباب المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، والذين لا يمكنهم تناول العلاج الوقائي التقليدي عن طريق الفم.

موعد طرح لقاح الإيدز الجديد

وسيكون هذا العلاج متاحا في عيادات الصحة الجنسية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز خلال أشهر، بعد الحصول على موافقة المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ، وتمثل هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف هيئة الخدمات الصحية البريطانية في أن تصبح أول خدمة صحية في العالم تقضي على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" بحلول عام 2030.

اعراض مرض الايدز

علاج لـ1000شخص سنوياً



ومن المقرر أن يُقدم هذا العلاج لنحو 1000 شخص سنويًا ممن يواجهون صعوبة في تناول أقراص PrEP عن طريق الفم؛ سواء بسبب ظروف طبية، أو صعوبة في بلع الأقراص، أو ظروف معيشية غير مستقرة،



وقالت هيلين نايت، مديرة تقييم الأدوية في المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية: "يظل فيروس نقص المناعة البشرية يمثل تحديًا خطيرًا للصحة العامة، ولكن لدينا الآن أدوات قوية لمنع الإصابات الجديدة.



ووصف وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج الموافقة على الدواء بأنها «تغيير جذري»، قائلاً: «هذا يمثل الأمل لأولئك الذين لا يستطيعون استخدام الوسائل الأخرى للوقاية من فيروس نقص المناعة».

ما هو مرض الإيدز؟

الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) هو مرض ناتج عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، والذي يهاجم الجهاز المناعي للجسم ويضعف قدرته على محاربة العدوى والأمراض.

ويؤدي المرض إلى تدهور الجهاز المناعي بشكل تدريجي، مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى الانتهازية والأورام.

كيف يعمل الفيروس؟

يغزو الفيروس الخلايا المناعية، مثل الخلايا اللمفاوية، ويتلفها تدريجياً، يضعف هذا الهجوم الجهاز المناعي، مما يقلل من قدرته على الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض الأخرى مثل البكتيريا والفيروسات.

اعراض الايدز

أعرض مرض الإيدز

أولاً الأعراض الأولية (عادةً بعد 2-4 أسابيع من الإصابة)

حمى وقشعريرة

صداع

تعب وإرهاق

ألم في العضلات والمفاصل

التهاب الحلق

طفح جلدي

تورم الغدد اللمفاوية (خاصة في الرقبة)

تقرحات في الفم أو الأعضاء التناسلية

تعرق ليلي

غثيان وقيء

ثانياً الأعراض المتأخرة (بعد عدة أشهر أو سنوات)