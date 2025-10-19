زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين في بودابست

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده للانضمام إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.



ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، "إذا أردنا حقا سلاما عادلا ودائما، فنحن بحاجة إلى كلا طرفي هذه المأساة. كيف يمكن إبرام بعض الصفقات بشأننا دون أن نكون مشاركين؟".



وردا على سؤال عما إذا كان زيلينسكي سيصر على السفر إلى بودابست، أجاب بأنه أخبر ترامب يوم الجمعة بأنه "مستعد لذلك".



وكان ترامب قد أجرى -قبل اجتماعه مع زيلينسكي-، محادثات هاتفية مع بوتين، أعلن بعدها أنه سيلتقي بالزعيم الروسي في بودابست "لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب" (بحسب وصفه).