وزارة الشباب تنفذ محاضرتين للتوعية حول الادمانات الخفية وطرق الوقاية

ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وفي إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي النفسي والسلوكي لدى الشباب، نفّذ مكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة محاضرتين توعويتين بعنوان “الإدمانات الخفية” و*“الوقاية من الإدمانات الخفية”*، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب.

استهدفت المحاضرتان أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة من عدد من الجامعات والمعاهد العليا، منها: المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموة، جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، المعهد العالي للتسويق والتجارة بالتجمع الأول، معهد النيل العالي للعلوم التجارية بالمنصورة، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ومعهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

جاءت المحاضرتان ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي النفسي والاجتماعي بين الشباب والطلاب، وتقديم الدعم المعرفي والتطبيقي لمساعدتهم على اكتشاف أنماط الإدمانات غير التقليدية مثل إدمان الإنترنت، الألعاب الإلكترونية، العلاقات، التسوق، وغيرها من السلوكيات الخفية، وتزويدهم بمهارات الوقاية والتعامل الآمن مع الضغوط الحياتية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.