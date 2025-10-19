خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة العتاب بين بنتايج ووكيله

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت اليوم بين المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووكيله يوسف مسعد، وشهدت عتابًا من جانب اللاعب تجاه وكيله بسبب تصريحات تسببت له في حرج مع مسؤولي النادي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الوكيل أكد لبنتايج خلال المكالمة أنه لم يقصد إقحام اسمه في أي أمور إعلامية، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على علاقة طيبة مع إدارة الزمالك واللاعب طلب منه عدم ذكر اسمه وتهدئة الأجواء".

وأضاف:" اللاعب اتفق مع إدارة الزمالك على صرف الجزء المتبقي من مستحقاته خلال الفترة المقبلة، بعدما حصل بالفعل على 60 ألف دولار كدفعة أولى مؤخرًا".

واختتم:"بنتايج يركز حاليًا مع الفريق بشكل كامل، حيث بدأ تجهيز سكن لأسرته التي ستصل إلى القاهرة قريبًا للإقامة معه، في تأكيد على استقراره ورغبته في الاستمرار داخل النادي".