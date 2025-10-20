استشاري نفسي: لا يمكن تحديد ذكاء الطفل في المدارس.. ويجب تغيير نظام التعليم

أكد الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، أن المدارس تركز على نوعين فقط من الذكاء وهو الذكاء اللغوي سواء في الكتابة والقراءة، والذكاء الهندسي سواء في الحساب والجبر، وغيرها.

وقال محمد المهدي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن هناك العديد من أنواع الذكاء لا يتم العمل بها داخل المدارس، ومنها الذكاء البصري والحركي، والذكاء الصوتي والذكاء الإجتماعي، والتي يكون الطفل لديه كاريزما وقادر على القيادة، والذكاء العاطفي، إضافة إلى الذكاء الجسدي والحركي وهو ما يظهر في المواهب الرياضية، والذكاء التأملي في التفكير، والذكاء الطبيعي في التأمل للبحار والأنهار.

وتابع استشاري الطب النفسي، أنه لا بد من تغيير نظام التعليم حتى يتم إستيعاب كافة أنواع ذكاءات الأطفال، مؤكدا أنه لا بد ألا يتم الإعتماد على نوع واحد فقط من الذكاء.