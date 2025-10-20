قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
رياضة

خالد الغندور: الزبيري لاعب عالمي

ياسر زابيري
ياسر زابيري
يمنى عبد الظاهر

علق الاعلامي خالد الغندور علي تسجيل ياسر زابيري هدفين في شباك الأرجنتين بنهائي كأس العالم بعد مرور نصف ساعة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" الزبيري لاعب عالمي  احرز هدفين و اصبح هداف كأس العالم  ب٥ اهداف و يتبقي له هدف ليصبح الهداف منفردا و يصبح هاتريك في نهائي كأس العالم".

وجاء تشكيل منتخب المغرب تحت 20 سنة كالتالى:

إبراهيم جوميز في حراسة المرمى، على معمر، إسماعيل باعوف، نعيم بيار، عثمان معما، حسام الصادق، فؤاد الزهواني، ياسين جسيم، ياسين خليفي، إسماعيل بختي، ياسين زيبيري.


 


 

في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المغرب، ويوم الأحد الساعة 11 مساءً (23:00) بتوقيت جرينتش.يسعى أشبال الأسود لكتابة إنجاز تاريخي بحصد اللقب العالمي للمرة الأولى في التاريخ، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يعتلي منصة التتويج في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.


 


 

على الجانب الآخر، يخوض يدخل منتخب الأرجنتين المباراة بثقة السجل الذهبي والطموح في تعزيز رصيده القياسي من الألقاب، من أجل اقتناص اللقب.

ياسر زابيري شباك الأرجنتين بنهائي كأس العالم تشكيل منتخب المغرب إبراهيم جوميز إسماعيل باعوف فؤاد الزهواني

