​مدير تعليم جنوب سيناء: هذا عام القرائية والمعلم ينبغي أن يكون قدوة للطلاب



​قال عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذا العام الدراسي هو "عام القرائية" للتعليم الابتدائي.

وأكد علتم ، على ضرورة تفعيل برامج القرائية في جميع الفصول، حتى يتمكن التلاميذ من إجادة القراءة والكتابة، مُشيرًا إلى أن المعلم قُدوة للطلاب في جميع أفعاله وأقواله.

​جاء ذلك خلال جولة مدير المديرية التفقدية لمدارس

، والتي بدأها بزيارة مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية.



​وشهد مدير المديرية طابور الصباح، حيث أدى التلاميذ التمرينات البدنية ومراسم العلم، ورددوا النشيد الوطني.

وعقب انتهاء فقرات الطابور، تفقّد مدير المديرية الفصول الدراسية، برفقته الأستاذة انتصار محمد، وكيلة المدرسة.

​انتقل مدير المديرية بعد زيارتها الاولي إلى مدرسة الشهيد محمد عادل للتعليم الأساسي، وكان في استقباله أمير عبد المعبود مشهور، مدير المدرسة، وبرفقته أشرف مصطفى، موجه أول الدراسات بالمديرية .

​خلال جولته التفقدية للفصول الدراسية، أكَّد مدير المديرية على ضرورة رصد الغياب والاهتمام بالتقييم لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمنظر العام للمدرسة و تشجيرها، وكذلك الاهتمام بِعَلَم الجمهورية، وأن يكون دائمًا في وضع مناسب.

​وفي ختام جولته، أشاد مدير المديرية بانضباط العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد عادل للتعليم الأساسي، ونقل تعليمات وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.