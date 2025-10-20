​مدير تعليم جنوب سيناء: هذا عام القرائية والمعلم ينبغي أن يكون قدوة للطلاب

قال عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذا العام الدراسي هو "عام القرائية" للتعليم الابتدائي.
وأكد علتم ، على ضرورة تفعيل برامج القرائية في جميع الفصول، حتى يتمكن التلاميذ من إجادة القراءة والكتابة، مُشيرًا إلى أن المعلم قُدوة للطلاب في جميع أفعاله وأقواله.
جاء ذلك خلال جولة مدير المديرية التفقدية لمدارس
، والتي بدأها بزيارة مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية.
وشهد مدير المديرية طابور الصباح، حيث أدى التلاميذ التمرينات البدنية ومراسم العلم، ورددوا النشيد الوطني.
وعقب انتهاء فقرات الطابور، تفقّد مدير المديرية الفصول الدراسية، برفقته الأستاذة انتصار محمد، وكيلة المدرسة.
انتقل مدير المديرية بعد زيارتها الاولي إلى مدرسة الشهيد محمد عادل للتعليم الأساسي، وكان في استقباله أمير عبد المعبود مشهور، مدير المدرسة، وبرفقته أشرف مصطفى، موجه أول الدراسات بالمديرية .
خلال جولته التفقدية للفصول الدراسية، أكَّد مدير المديرية على ضرورة رصد الغياب والاهتمام بالتقييم لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمنظر العام للمدرسة و تشجيرها، وكذلك الاهتمام بِعَلَم الجمهورية، وأن يكون دائمًا في وضع مناسب.
وفي ختام جولته، أشاد مدير المديرية بانضباط العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد عادل للتعليم الأساسي، ونقل تعليمات وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.