محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، رمضان محمدى رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة (795م2) ، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة.

ووجه المحافظ المستشار الهندسى بضرورة مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة وتسريع وتيرة الأعمال تمهيداً لإفتتاحهاودخولها الخدمة أمام المواطنين ، كون المكتبة منارة ثقافية وفنية وعلمية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.

وأكد على أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد لترسيخ الهوية المصرية.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمنطقة عمارات الراهب بطول 500م لخدمة سكان المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة ، حيث تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات وجارى وضع الطبقة الأسفلتية النهائية.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق غير المخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق.