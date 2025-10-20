قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات.. تفاصيل
وزير قطاع الأعماع العام: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج
الصحة العالمية: نركز على إجلاء المصابين والمرضى في مستشفيات غزة
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات
رغم انتهاء المهلة .. بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وسير العمل الدعوي
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم،  رمضان محمدى رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع مكتبة مصر العامة  بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة (795م2) ،  وذلك في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة.

ووجه المحافظ المستشار الهندسى بضرورة مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة وتسريع وتيرة الأعمال تمهيداً لإفتتاحهاودخولها الخدمة أمام المواطنين ، كون المكتبة منارة ثقافية وفنية وعلمية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.

وأكد على أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد لترسيخ الهوية المصرية.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمنطقة عمارات الراهب بطول 500م لخدمة سكان المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات،  وذلك ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة ، حيث تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات وجارى وضع الطبقة الأسفلتية النهائية.

 ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، وذلك في  إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق غير المخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق.

