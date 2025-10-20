أسواق أوروبا تنتعش بعد تقلبات حادة وسط ترقب نتائج أرباح الشركات الكبرى

انتعشت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مستهلة الأسبوع على مكاسب واضحة بعد موجة من التقلبات الحادة، مدعومة بارتفاعات قوية في الأسواق الآسيوية وبانتظار المستثمرين سلسلة من نتائج أرباح الشركات الكبرى.

وصعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 1%، وزاد مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.5%، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.4%.

وكانت المؤشرات الأوروبية قد أغلقت يوم الجمعة الماضي على انخفاض حاد نتيجة المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، غير أن انتعاش أسهم البنوك الإقليمية ساهم في تهدئة المخاوف.

وتلقت الأسواق الأوروبية دعما إضافيا من المكاسب الحادة في اليابان، حيث ارتفع مؤشر Nikkei 225 القياسي أكثر من 3% ليصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 49,000 نقطة، عقب إعلان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عن تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة ساناي تاكايتشي كرئيسة للوزراء، مع توقعات بسياسة مالية توسعية تشمل زيادة الإنفاق الحكومي ومعارضة رفع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الاقتصاد الأوروبي، أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا انخفضت 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، بانخفاض سنوي بلغ 1.7%، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية عند مستويات محدودة في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وفي قطاع الشركات، ركز المستثمرون على إعلان شركة السلع الفاخرة الفرنسية Kering عن بيع قسم التجميل الخاص بها لشركة لوريال مقابل 4 مليارات يورو (4.66 مليار دولار)، في خطوة لتقليص الديون والتركيز على أعمال الأزياء تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد لوكا دي ميو.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أرباح عدد من الشركات الكبرى، من بينها Tesla وFord وجنرال موتورز وNetflix، إضافة إلى شركات قطاع الفضاء والدفاع RTX وعملاقة التكنولوجيا IBM وIntel.