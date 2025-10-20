الأزهر منهج الوسطية.. برنامج توعوي متكامل لطالبات المعاهد بمطروح

واصل مكتب بناء فعاليات الأسبوع الثالث، تحت عنوان "الأزهر منهج الوسطية" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ، لتقديم برنامج توعوي متكامل لطالبات المعاهد.

تأتي هذه الأنشطة برعاية من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ورئيس مكتب بناء، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة من الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وإشراف محمود الحلبي مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

حيث التقى الشيخ محمد أبوزيد، مدير إدارة التعليم الإبتدائي، بطالبات معهدي د. عبد الحليم محمود وفتيات مطروح ، وتحدث عن وسطية المنهج الأزهري وأساسها الرحمة ونبذ التطرف والتشدد، مؤكدًا أن المنهج الأزهري يدعم بناء شخصية متوازنة.

كما تم عقد فعالية رياضية مع الطالبات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة للتأكيد على أن الرياضة تمثل الوسطية وتهذب الروح وتدعم الانضباط، وهو ما يحرص الأزهر على غرسه في الأبناء.

وقامت مكتبة مصر العامة بدورها التثقيفي ونفذت ورشة حكي عن الوسطية والاعتدال وعرضت بعض الكتب للاطلاع عليها بالمكتبة المتنقلة تشجيعاً للقراءة.

وشهدت الفعاليات حضور الشيخ سامي هارون عميد معهد د. عبد الحليم محمود وجمالات عبد الرؤوف عميدة معهد فتيات مطروح.