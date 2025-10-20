قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأزهر منهج الوسطية.. برنامج توعوي متكامل لطالبات المعاهد بمطروح

خلال فاعليات الندوة بازاهر مطروح
خلال فاعليات الندوة بازاهر مطروح
ايمن محمود

واصل مكتب بناء فعاليات الأسبوع الثالث، تحت عنوان "الأزهر منهج الوسطية" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ، لتقديم برنامج توعوي متكامل لطالبات المعاهد.

تأتي هذه الأنشطة برعاية من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ورئيس مكتب بناء، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة من  الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وإشراف محمود الحلبي مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

حيث التقى الشيخ محمد أبوزيد، مدير إدارة التعليم الإبتدائي، بطالبات معهدي د. عبد الحليم محمود وفتيات مطروح ، وتحدث عن وسطية المنهج الأزهري وأساسها الرحمة ونبذ التطرف والتشدد، مؤكدًا أن المنهج الأزهري يدعم بناء شخصية متوازنة.

كما تم عقد فعالية رياضية مع الطالبات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة للتأكيد على أن الرياضة تمثل الوسطية وتهذب الروح وتدعم الانضباط، وهو ما يحرص الأزهر على غرسه في الأبناء.

وقامت مكتبة مصر العامة بدورها التثقيفي ونفذت ورشة حكي عن الوسطية والاعتدال وعرضت بعض الكتب للاطلاع عليها بالمكتبة المتنقلة تشجيعاً للقراءة.

وشهدت الفعاليات حضور الشيخ سامي هارون عميد معهد د. عبد الحليم محمود وجمالات عبد الرؤوف عميدة معهد فتيات مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

ندوة يسرا بالجونة

هالة صدقي: علاقتي بـ يسرا بدأت من خلال أنف وثلاث عيون

يسرا

إلهام شاهين في ندوة يسرا: احنا أصدقاء زي ما كنا في دانتيلا بجد

ندوه تكريم يسرا

يسرا: فتحت 60 شنطة عشان ألاقي فستان الإرهاب والكباب لمعرضي في الجونة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد