من كربلاء للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

منصور ابوالعلمين

أجرى الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وخلال جولته بالفصول الدراسية، حرص وكيل وزارة التعليم على متابعة مهارات الطلاب بالقراءة والكتابة، موجها بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية ومتابعة عملية التقييمات الأسبوعية لرفع المستوى التحصيلى والدراسى للطلاب.

ولفت أيضا إلى النظافة العامة للمدرسة ورفع الوعى لدى الطلاب بالحفاظ على المظهر العام للمدرسة والفصول والحرص على الظهور بالمظهر اللائق.

في إطار مبادرة "خطوة للأمان" التي أطلقتها محافظة الوادي الجديد، برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وحنان مجدي نائب المحافظ، نظّمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لقاءً توعويًا تثقيفيًا وورش عمل لطلاب مدرسة الخارجة الإعدادية الثانوية الرياضية، وذلك تنفيذًا لخطة عمل اللجنة التنسيقية بالمديرية.

واستهدف اللقاء جميع طلاب المدرسة، حيث تناولت الفعاليات التوعية بالسلوكيات السلبية على الطرق التي قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر، مع التركيز على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية وتجنب المخالفات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما شارك الطلاب بالتعاون مع المعلمين في تصميم لافتات إرشادية تحمل شعارات توعوية تحث على الأمان المروري، إلى جانب مشاركتهم في اسكتش تعليمي يجسد أهداف المبادرة ودورها في تنمية الوعي المجتمعي لدى النشء، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط أثناء استخدام الطرق.

وتهدف مبادرة "خطوة للأمان" إلى نشر الثقافة المرورية بين طلاب المدارس، وتعزيز مفهوم السلامة العامة، والمساهمة في الحد من حوادث السير من خلال التعليم والتوعية والتطبيق العملي داخل المؤسسات التعليمية.

تأتي مبادرة "خطوة للأمان" في إطار خطة محافظة الوادي الجديد لنشر الوعي المروري بين الطلاب والمجتمع، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السلامة على الطرق، للحد من الحوادث، وحماية الأرواح، وتنمية روح المسئولية المجتمعية لدى النشء من خلال الأنشطة التوعوية والتطبيقات الميدانية.

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

