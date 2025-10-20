وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

أجرى الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وخلال جولته بالفصول الدراسية، حرص وكيل وزارة التعليم على متابعة مهارات الطلاب بالقراءة والكتابة، موجها بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية ومتابعة عملية التقييمات الأسبوعية لرفع المستوى التحصيلى والدراسى للطلاب.

ولفت أيضا إلى النظافة العامة للمدرسة ورفع الوعى لدى الطلاب بالحفاظ على المظهر العام للمدرسة والفصول والحرص على الظهور بالمظهر اللائق.

في إطار مبادرة "خطوة للأمان" التي أطلقتها محافظة الوادي الجديد، برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وحنان مجدي نائب المحافظ، نظّمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لقاءً توعويًا تثقيفيًا وورش عمل لطلاب مدرسة الخارجة الإعدادية الثانوية الرياضية، وذلك تنفيذًا لخطة عمل اللجنة التنسيقية بالمديرية.

واستهدف اللقاء جميع طلاب المدرسة، حيث تناولت الفعاليات التوعية بالسلوكيات السلبية على الطرق التي قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر، مع التركيز على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية وتجنب المخالفات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما شارك الطلاب بالتعاون مع المعلمين في تصميم لافتات إرشادية تحمل شعارات توعوية تحث على الأمان المروري، إلى جانب مشاركتهم في اسكتش تعليمي يجسد أهداف المبادرة ودورها في تنمية الوعي المجتمعي لدى النشء، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط أثناء استخدام الطرق.

وتهدف مبادرة "خطوة للأمان" إلى نشر الثقافة المرورية بين طلاب المدارس، وتعزيز مفهوم السلامة العامة، والمساهمة في الحد من حوادث السير من خلال التعليم والتوعية والتطبيق العملي داخل المؤسسات التعليمية.

