مرسى علم تستقبل اليوم 16 رحلة دولية في موسم سياحي نشط

ابراهيم جادلله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، حركة جوية نشطة مع استقبال 16 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من العواصم الأوروبية، في إطار موسم السفر السياحي المتزايد إلى مدن البحر الأحمر، ضمن 178 رحلة من المنتظر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري الممتد حتى الجمعة المقبلة.

تنشيط الحركة السياحية وارتفاع معدلات الإشغال

وتعمل سلطات المطار على تسهيل إجراءات استقبال السياح، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الأمنية والاحترازية، لضمان انسيابية حركة الوصول من الطائرات إلى مقار الإقامة، حيث تُنقل الوفود السياحية إلى فنادق ومنتجعات مرسى علم لقضاء عطلاتهم في أجواء مشمسة ومياه فيروزية تُعد من الأجمل على ساحل البحر الأحمر.

رحلات متنوعة من أوروبا

ووفقًا لجدول الرحلات المقرر لليوم، يستقبل المطار سبع رحلات قادمة من بولندا، وثلاثًا من جمهورية التشيك، وأربعًا من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، إلى جانب رحلة داخلية تربط المطار ببقية المدن السياحية المصرية.

وجهة مفضلة للسياح الأوروبيين

وتشير بيانات شركات السياحة إلى أن مرسى علم أصبحت واحدة من أبرز المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح الأوروبي، لما تمتاز به من منتجعات فاخرة وشواطئ طبيعية ومواقع غوص عالمية. كما تواصل الرحلات الأسبوعية القادمة من 12 دولة، بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، تعزيز مكانة المدينة كأحد أهم مراكز السياحة الساحلية في مصر.

اخبار البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة مرسى علم القصير

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

