ليلى فاروق تنعي والدة طليقها الفنان أمير عيد بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة ليلى فاروق على نعي والدة طليقها الفنان أمير عيد، التي شُيّع جثمانها مساء أمس الأحد عقب صلاة الجنازة، ويُقام العزاء مساء اليوم الاثنين بمسجد الفاروق في المعادي.

ووجهت ليلى فاروق رسالة مؤثرة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة: "برجاء قراءة الفاتحة على روح الفقيدة الطيبة، ودعوة بالسلام والرحمة، اللهم امنحها راحة أبدية وسلامًا لا يزول، اللهم اجعل نورها ممتدًا وذكراها طيبة في القلوب."



وفد رحلت عن عالمنا صباح الاحد والدة الفنان أمير عيد وذلك بعد معاناتها من الإصابة بمرض الزهايمر منذ سنوات .

كان أمير كشف عن تفاصيل إصابة والدته بالزهايمر ، وأن هذا الأمر كان يؤثر عليه بشكل سلبي طوال الوقت .

وقال أمير عيد فى لقاء سابق له فى برنامج ab talks, مع الإعلامي أنس بوخش، أن مرض والدته كان بالنسبة له اكبر صدمة فى حياته لأن كان يحلم دائما بأن يعوضها عن كل شيء فى المستقبل ، مؤكدا أن الألم الحقيقي انها كانت معه وليست معه فى نفس الوقت بسبب مرض الزهايمر الذى سيطر عليها.

وأضاف أمير عيد: ان الوضع فى بداية الأمر كان صعب للغاية وكان يعيش فترات اكتئاب وإحباط ، وكان يلازمه طوال الوقت شعور بالذنب بسبب عمله وانه كان يتمني ان يجلس معها طوال الوقت لكن بسبب ظروف عمله احيانا كان يضطر ان يتركها.