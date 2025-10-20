قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام جمال: أجلت خطوبتي على ليلى احترامًا لرحيل الـ 4 المنتجين أصدقائي.. (فيديو)

هشام جمال
هشام جمال
عادل نصار

تحدث النجم هشام جمال، خلال حلوله ضيفًا بصحبة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد زواجهما، في حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة DMC، عن تفاصيل جديدة بشأن حفل زفافه.

سبق وأجَّل خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر

وخلال اللقاء قال هشام جمال، إن سبق وأجَّل خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر؛ بسبب وفاة عدد من المنتجين الفنيين، قائلا: «خطوبتنا كانت في الصيف الماضي وعزمنا الناس، وقبل الخطوبة بحوالي يومين؛ توفي المنتج تامر فتحي، والمنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، فطلبت ليلى مِنِّي أكلِّم الناس وألغي الحفل؛ تقديرا للموقف والظرف كزملاء وأصدقاء».

هشام جمال

فطلبت ليلى مِنِّي أكلِّم الناس وألغي الحفل

وأكد هشام جمال،  «أنا قدَّرت موقف ليلى، واتكلمت بعدها مع والدتها وطلبت منها إلغاء الخطوبة والزواج علطول، والأسرة وافقت».

وأوضح هشام جمال: «بعد إلغاء الخطوبة قررنا الزواج مباشرة دون خطوبة، وده كان أحسن قرار إننا عجلنا بكتب الكتاب، وكنت مبسوط والحمد لله».

بعد إلغاء الخطوبة قررنا الزواج مباشرة دون خطوبة

من جهتها، أكدت ليلى أحمد زاهر: «مكنش ينفع نفرح في يوم الخطوبة ده بسبب وفاة الناس العُزاز دول، وكنت في كتب الكتاب تايهة ومش مصدقة نفسي».

كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب اي شيء اخر

وخلال اللقاء قال الفنان هشام جمال، إن حفل زفافي مر بهدوء وبساطة، وليلى لم تطلب اي شيء في الفرح، متابعا أن :"كل اللي طلبته أن يكون كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب اي شيء اخر وتعاملنا طبيعتنا وكان عندنا معازيم كتيرة".

واضاف هشام جمال، أن :"مكنتش عايز اتمنظر على حد وكل اللي كان همي ليلى تكون مبسوطة، والمكان اللي عملت فيه الفرح لم يكن مشهور في وقتها في سقارة،  وعلمنا في الفرح اللي شبهنا وشبه اهالينا".

يتناول لقاء ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، كواليس حفل زفافهما الأسطوري وكذلك أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.

هشام جمال ليلى أحمد زاهر إسعاد يونس قناة DMC الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

المزيد