هشام جمال: أجلت خطوبتي على ليلى احترامًا لرحيل الـ 4 المنتجين أصدقائي.. (فيديو)

تحدث النجم هشام جمال، خلال حلوله ضيفًا بصحبة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد زواجهما، في حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة DMC، عن تفاصيل جديدة بشأن حفل زفافه.

وخلال اللقاء قال هشام جمال، إن سبق وأجَّل خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر؛ بسبب وفاة عدد من المنتجين الفنيين، قائلا: «خطوبتنا كانت في الصيف الماضي وعزمنا الناس، وقبل الخطوبة بحوالي يومين؛ توفي المنتج تامر فتحي، والمنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، فطلبت ليلى مِنِّي أكلِّم الناس وألغي الحفل؛ تقديرا للموقف والظرف كزملاء وأصدقاء».

وأكد هشام جمال، «أنا قدَّرت موقف ليلى، واتكلمت بعدها مع والدتها وطلبت منها إلغاء الخطوبة والزواج علطول، والأسرة وافقت».

وأوضح هشام جمال: «بعد إلغاء الخطوبة قررنا الزواج مباشرة دون خطوبة، وده كان أحسن قرار إننا عجلنا بكتب الكتاب، وكنت مبسوط والحمد لله».

من جهتها، أكدت ليلى أحمد زاهر: «مكنش ينفع نفرح في يوم الخطوبة ده بسبب وفاة الناس العُزاز دول، وكنت في كتب الكتاب تايهة ومش مصدقة نفسي».

وخلال اللقاء قال الفنان هشام جمال، إن حفل زفافي مر بهدوء وبساطة، وليلى لم تطلب اي شيء في الفرح، متابعا أن :"كل اللي طلبته أن يكون كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب اي شيء اخر وتعاملنا طبيعتنا وكان عندنا معازيم كتيرة".

واضاف هشام جمال، أن :"مكنتش عايز اتمنظر على حد وكل اللي كان همي ليلى تكون مبسوطة، والمكان اللي عملت فيه الفرح لم يكن مشهور في وقتها في سقارة، وعلمنا في الفرح اللي شبهنا وشبه اهالينا".

يتناول لقاء ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، كواليس حفل زفافهما الأسطوري وكذلك أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.