وفاة زوجة شقيق الفنان حمدي الوزير.. تفاصيل العزاء والجنازة

رحلت عن عالمنا ظهر اليوم، السيدة نجاة حسني، زوجة المخرج حسن الوزير -شقيق الفنان حمدي الوزيرـ وشيعت الجنازة بمدينة الصف بالجيزة.

وكتب المخرج حسن الوزير، عبر «فيسبوك»، في منشوره: «ماتت زوجتي نجاة حسني، اللهم اجعلها من أهل الجنة جزاء إخلاصها.. الدفنة والعزاء بمدينة الصف بالجيزة».

شائعة وفاة حمدي الوزير

وقبل أيام، عبر الفنان القدير حمدي الوزير عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن مقتله داخل سيارته.

وقال حمدي الوزير في تصريحات خاصة لصدي البلد: أنا بخير وما تردد مجرد شائعات سخيفة، من الممكن أن يؤثر على أسرتي ومعارفي ويتسبب في إثارة قلقهم، خاصة وأن إحدي الصفحات قدمت فيديو به تفاصيل غير حقيقية وهو ما أثار غضبي، فقبل ذلك انتشرت شائعة وفاتي ولكن هذه المرة قاموا بتأليف قصة غير حقيقية بكامل تفاصيلها.

واستكمل حمدي الوزير: المحامي الخاص بي أصدر بيانا خلال الساعات الماضية طمأن فيه الجمهور والمحبين، وأرجو من وسائل الإعلام أن تنقل هذا النفي بشكل كبير حتى تتلاشي تلك الشائعة.

وكانت إحدى الصفحات المجهولة قد نشرت عبر موقع تيك توك فيديو مفبرك زعمت فيه عن تعرض الفنان القدير حمدي الوزير إلى عملية قتل داخل سيارته.