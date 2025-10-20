قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة زوجة شقيق الفنان حمدي الوزير.. تفاصيل العزاء والجنازة

حمدي الوزير
حمدي الوزير
سعيد فراج

رحلت عن عالمنا ظهر اليوم، السيدة نجاة حسني، زوجة المخرج حسن الوزير -شقيق الفنان حمدي الوزيرـ وشيعت الجنازة بمدينة الصف بالجيزة. 

وكتب المخرج حسن الوزير، عبر «فيسبوك»، في منشوره: «ماتت زوجتي نجاة حسني، اللهم اجعلها من أهل الجنة جزاء إخلاصها.. الدفنة والعزاء بمدينة الصف بالجيزة».

شائعة وفاة حمدي الوزير

وقبل أيام، عبر الفنان القدير حمدي الوزير عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن مقتله داخل سيارته. 

وقال حمدي الوزير في تصريحات خاصة لصدي البلد: أنا بخير وما تردد  مجرد شائعات سخيفة، من الممكن أن يؤثر على أسرتي ومعارفي ويتسبب في إثارة قلقهم، خاصة وأن إحدي الصفحات قدمت فيديو به تفاصيل غير حقيقية وهو ما أثار غضبي، فقبل ذلك انتشرت شائعة وفاتي ولكن هذه المرة قاموا بتأليف قصة غير حقيقية بكامل تفاصيلها. 

واستكمل حمدي الوزير: المحامي الخاص بي أصدر بيانا خلال الساعات الماضية طمأن فيه الجمهور والمحبين،  وأرجو من وسائل الإعلام  أن تنقل هذا النفي بشكل كبير حتى  تتلاشي تلك الشائعة. 

وكانت إحدى الصفحات المجهولة قد نشرت عبر موقع تيك توك فيديو مفبرك زعمت فيه عن تعرض الفنان القدير حمدي الوزير إلى عملية قتل داخل سيارته. 

حمدي الوزير حسن الوزير المخرج حسن الوزير الفنان حمدي الوزير شقيق الفنان حمدي الوزيرـ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

محمود الخطيب

تعليق العضوية| قرارات فورية من الخطيب استعدادا لـ انتخابات 31 أكتوبر

سيد عبد الحفيظ

شادي عيسى: سيد عبد الحفيظ زيه زي حسن حمدي

محمد شريف

أول تعليق من مهاجم الأهلي على إصابته في العضلة الضامة

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

المزيد