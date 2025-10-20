قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
هاني عادل ينعى والدة أمير عيد: كانت من أطيب الناس اللي شوفتهم في حياتي

منار نور

نعى الفنان هاني عادل والدة صديقيه أمير عيد وكريم عيد، السيدة الفاضلة ابتسام فتحي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

وكتب هاني عادل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:
«رجاء الدعاء بالرحمة لوالدة صديقي أمير عيد وصديقي كريم عيد، السيدة الفاضلة ابتسام فتحي، كانت من أطيب وأجدع الناس اللي شوفتهم في حياتي، عملت خير كثير ووقفت بجانب ناس كثير أوي حتى معايا أنا شخصيًا».

وأضاف الفنان:«اللهم ارحمها وادخلها فسيح جناتك، وأسكنها يا رب الفردوس الأعلى، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وصبّر أولادها وكل حبايبها على فراقها»


وقد رحلت عن عالمنا صباح الاحد والدة الفنان أمير عيد وذلك بعد معاناتها من الإصابة بمرض الزهايمر منذ سنوات .

كان أمير كشف عن تفاصيل إصابة والدته بالزهايمر ، وأن هذا الأمر كان يؤثر عليه بشكل سلبي طوال الوقت .

وقال أمير عيد فى لقاء سابق له فى برنامج ab talks, مع الإعلامي أنس بوخش، أن مرض والدته كان بالنسبة له اكبر صدمة فى حياته لأن كان يحلم دائما بأن يعوضها عن كل شيء فى المستقبل ، مؤكدا أن الألم الحقيقي انها كانت معه وليست معه فى نفس الوقت بسبب مرض الزهايمر الذى سيطر عليها.

وأضاف أمير عيد: ان الوضع فى بداية الأمر كان صعب للغاية وكان يعيش فترات اكتئاب وإحباط ، وكان يلازمه طوال الوقت شعور بالذنب بسبب عمله وانه كان يتمني ان يجلس معها طوال الوقت لكن بسبب ظروف عمله احيانا كان يضطر ان يتركها.

