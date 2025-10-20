شاهد .. أنامل عمر خيرت الذهبية تشعل مهرجان الموسيقى العربية

وسط حضور جماهيري كبير وضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ33 والذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، شهد مسرح النافورة مساء اليوم حفل موسيقي مميز أحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي

شهد الحفل عزف مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقار عمر خيرت، ومنها: "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "خلي بالك من عقلك"، "مسألة مبدأ"، "ليلة القبض على فاطمة"، "قضية عم أحمد"، "صابر يا عم صابر"، "إعدام ميت"، "عارفة"، "غوايش"، و"اللقاء الثاني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

من جهة اخرى وعلى الصعيد الأكاديمي، اختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته بجلسات بحثية عُقدت على المسرح الصغير. تناولت الجلسة الأولى التي أقيمت صباحًا محور "آفاق التعليم الموسيقي في ظل التطور التكنولوجي"، بمشاركة نخبة من الباحثين من مختلف الدول العربية. أما الجلسة الثانية، التي أقيمت ظهرًا، فقد استكملت مناقشة نفس المحور، واختتمت الفعاليات بإعلان توصيات اللجنة العلمية.