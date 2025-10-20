قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
عبد الغني: واشنطن وتل أبيب تناوران لتمرير المرحلة التالية من مخطط غزة

عادل نصار

أكد الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، أن التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة، وزيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — كوشنر وستيف ويتكوف — إلى تل أبيب، تأتي في إطار “محاولة لتمرير المرحلة التالية من المخطط الأمريكي–الإسرائيلي في غزة”، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات لا تعبر عن نوايا سلام حقيقية بقدر ما هي مناورات سياسية تهدف إلى تهدئة الأجواء وامتصاص الغضب الدولي.

وقال الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، خلال مداخلته في برنامج “المشهد” على قناة النيل الإخبارية، إن الإدارة الأمريكية الحالية “تسعى للحفاظ على ما تم إنجازه وتوقيعه في شرم الشيخ”، والعمل على تنفيذ مراحل الاتفاق الخاصة بغزة على نحو تدريجي، موضحًا أن المرحلتين الثانية والثالثة ستكونان الأكثر صعوبة نظرًا لمحاولات إسرائيل المستمرة خرق الهدنة وافتعال مبررات أمنية لعملياتها العسكرية.

وأضاف الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، أن الولايات المتحدة تراهن على عامل الوقت لتهدئة الزخم الدولي المؤيد للحقوق الفلسطينية ولحل الدولتين، موضحًا أن كوشنر وويتكوف “يمثلان رأس الحربة في تنفيذ المخطط الأمريكي–الصهيوني تجاه فلسطين”، وأن واشنطن “لن تتخلى عن أحلامها في السيطرة على غزة وإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بما يخدم مصالح إسرائيل”.

وأشار الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، إلى أن إسرائيل “تعمل على إعداد ميليشيات موالية لها داخل القطاع”، بهدف إثارة صراعات داخلية تُضعف حركة حماس وتستنزف قوتها دون تدخل مباشر من تل أبيب، مؤكدًا أن الرهان الأمريكي والإسرائيلي هو تفجير الصراع من الداخل عبر خلق حالة من الفوضى والاقتتال الداخلي.

وشدد الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، على أن خطة تدويل إدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار تعد “خطوة خطيرة” تشبه من وجهة نظره “الانتداب البريطاني على فلسطين قبل إعلان الكيان الإسرائيلي”، مؤكدًا أن مصر تقف ضد هذا الطرح وتتصدى لأي محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع.

واختتم الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، تصريحاته بالقول إن “التحركات الأمريكية الحالية ما هي إلا محاولة لإعادة ترتيب الأوراق وتبريد المشهد إعلاميًا وسياسيًا”، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول “ضبط إيقاع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة حتى لا تُفسد ما يُطبخ في المطابخ الأمريكية–الإسرائيلية الصهيونية تجاه مستقبل غزة والقضية الفلسطينية”.

