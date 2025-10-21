قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال بجامعة دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

 شهدت جامعة دمياط ، افتتاح أولى عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال "السمسمية"، ضمن فعاليات عروض البيت الفنى للمسرح، بحضور الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، و نجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط، لتستمر فعالياته بالجامعة ليوم الثلاثاء، ولمدة أربعة أيام أخرى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، تقام باقى العروض بقرى حياة كريمة بكفر سعد

وألقى رئيس الجامعة الدكتور حمدان ربيع كلمة توجه خلالها بجزيل الشكر والامتنان للجان التنظيم من  فرع ثقافة دمياط واتحاد الطلبة بالجامعة لفاعليات العرض .

وأُقيم العرض المسرحى "السمسمية" بعد السلام الجمهورى، للمخرج محمد الشرقاوى، من تاليف وصياغة سعيد سليمان، بقاعة المؤتمرات "فاروق شوشة" بمسرح الجامعة، بحضور كل من: الدكتور محمد عماشة، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة غادة الصياد، عميدة كلية فنون تطبيقية، واستاذة من إدارة رعاية الموهوبين بالجامعة، و مديرة عام فرع ثقافة دمياط، وعدد من اساتذة الجامعة وطلاب الكليات، والقيادات الشرطية بالمحافظة، الى جانب القيادات الثقافية .

يتناول العرض بطولات عديدة لفدائيين مدن القناة المعروفة بالمقاومة الشعبية والمقاومة التساىية بعد العدوان الثلاثى .

وعلى هامش الفاعلية وبالتنسيق مع فرع ثقافة دمياط، افتتح رئيس الجامعة بمصاحبة القيادات الثقافية واعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات فنون تطبيقيه وتربية نوعية، والمتضمن اعمال متنوعة الشكل كالسجاد والمعلقات واللوحات والأشغال اليدوية من اكسسوارات وشنط وتابلوهات مرسومة بالخط العربى.

وأشاد بجمال الأعمال وبجودة التنفيذ كما ان لها نسق موحد وهو انتصارات اكتوبر ما يعبر عن مشاعر وطنية استثنائية .

يشار إلى أن العرض المسرحى جاء بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الشريكة منهم : وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الأزهر، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة أنا مصري، مؤسسة مصر الخير، – مصر، مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع وزارة الثقافة والمتمثلة فى (البيت الفني للمسرح – الهيئة العامة لقصور الثقافة) .

