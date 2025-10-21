باسم مغنية وتقلا شمعون ينضمان إلى بطولة "بالحَرام" في رمضان 2026

أعلنت شركة الإنتاج اللبنانية عن انضمام النجم باسم مغنية والنجمة القديرة تقلا شمعون إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد "بالحَرام"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026.

يعتبر من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل، إذ يتناول قضايا اجتماعية حساسة تتمحور حول العلاقات المعقدة، والخيانة، والحدود الأخلاقية في مجتمع يُحكم بالعادات والتقاليد.

باسم مغنية، الذي عرف بأدواره المتنوعة بين الرومانسية والتراجيديا، يُجسد في "بالحَرام" شخصية رجل يعيش صراعًا داخليًا بين واجباته العائلية ومشاعره المتغيرة.

أما تقلا شمعون، التي تُعرف بأدائها القوي والحضور الطاغي، فتُجسد دور امرأة تحارب من أجل الحقيقة وسط بيئة مليئة بالأسرار والانكسارات.

ومن المتوقع أن يضم العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، على أن يُعرض عبر عدد من الشاشات والمنصات الرقمية خلال شهر رمضان المبارك 2026.

التحضيرات بدأت بالفعل، مع وعود من صُنّاع العمل بتقديم تجربة درامية مختلفة، جريئة، وعميقة في آنٍ واحد.